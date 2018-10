Nepál zablokoval 25-tisíc webov. Pre porno

Podobný zákaz vydala vláda aj v roku 2011, no tentoraz hrozia za jeho porušenie tvrdšie tresty.

14. okt 2018 o 9:41 SITA

KÁTHMANDU. Nepálski poskytovatelia internetu začali blokovať pornografické webové stránky. Robia tak v súvislosti s nariadením vlády, ktorého cieľom je boj proti sexuálnemu násiliu.

Nepálska vláda vydala tento rok nový občiansky a trestný zákonník, ktorý obsahuje aj nové nariadenia zakazujúce používanie, vysielanie a publikovanie pornografických materiálov. Za ich porušenie hrozí vinníkom ročné väzenie.

Podľa Prasada Aryala z Nepálskeho telekomunikačného úradu v tejto súvislosti zablokovali viac ako 25-tisíc webstránok. Poskytovatelia, ktorí odmietnu alebo si nesplnia povinnosť, môžu dostať pokutu do 4200 dolárov a hrozí im tiež strata licencie.

Poskytovatelia internetu sa vyjadrili, že nariadenie rešpektujú, no je podľa nich nemožné úplne zničiť a zablokovať všetky takéto webstránky. Obavy v súvislosti so zákazom vyjadrili aj skupiny venujúce sa právam médií. Otvára totiž podľa nich možnosť, že by vláda v budúcnosti mohla dať zablokovať akúkoľvek webstránku s odôvodnením, že jej obsah je obscénny.

