Venezuela po štyroch rokoch prepustila opozičného aktivistu

Tridsaťročný Lorent Saleh do poslednej chvíle netušil, že sa ho chystajú prepustiť.

13. okt 2018 o 15:48 SITA

CARACAS. Venezuelské úrady po štyroch rokoch väzenia prepustili prominentného opozičného aktivistu Lorenta Saleha a v spoločnosti španielskych úradníkov ho okamžite eskortovali na letisko.

Po prílete do Madridu povedal Saleh médiám a malej skupine podporovateľov venezuelskej opozície, že "boj pokračuje". Treba podľa neho myslieť na to, že vo Venezuele je za mrežami množstvo nevinných ľudí, ktorých uniesli a zaslúžia si to, čo sa podarilo jemu. Zároveň sa poďakoval Španielsku za úlohu, ktorú zohralo v jeho prepustení.

Saleh pritom podľa vlastných slov do poslednej chvíle nevedel, že sa ho chystajú prepustiť, povedali mu to vraj až v policajnom aute smerujúcom na letisko. Správy o jeho prepustení boli prekvapením pre jeho podporovateľov i jeho matku, ktorá sa až vo väzení v Caracase dozvedela, že jej syna poslali do Európy. Dôležité však podľa nej je to, že je na slobode.

Venezuelská vládna komisia sa vyjadrila, že hrozilo, že si Saleh siahne na život. Prepustili ho údajne s cieľom znížiť politické napätie v krajine.

Tridsaťročného Saleha zatkli v roku 2014 v Kolumbii a vtedajší kolumbijský prezident Juan Manuel Santos nariadil jeho vydanie do Venezuely. Vinili ho z napojenia na kolumbijské polovojenské jednotky a plánovania teroristických útokov a prevratu.