Japonsko má najsilnejší pas, dá sa s ním voľne cestovať do 190 destinácií

Najslabšími pasmi disponujú štúdie Afganistan a Irak.

12. okt 2018 o 11:55 TASR

TOKIO. Japonský cestovný pas je aktuálne najsilnejším na svete a jeho držiteľom umožňuje voľne cestovať do 190 krajín a teritórií. Vyplýva to z najnovšej štúdie spoločnosti Henley & Partners.

Japonsko v danom hodnotení predbehlo Singapur po tom, ako začiatkom mesiaca získalo bezvízový vstup do Mjanmarska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na druhom mieste je Singapur

Japonská vláda je podľa vlastného vyjadrenia presvedčená, že silná pozícia japonského pasu je dôkazom účinných opatrení v oblasti národnej bezpečnosti.

"Znamená to, že Japonsko sa teší medzinárodnej hodnovernosti. Možno k tomu prispela i jeho ekonomická sila, ale sme presvedčení, že za to vďačí najmä svojej silnej národnej bezpečnosti," povedal pre denník The Japan Times nemenovaný predstaviteľ japonského ministerstva zahraničných vecí.

Singapur sa dostal v októbrovom hodnotení na druhé miesto, s prístupnosťou do 189 destinácií.

Na ďalších priečkach sa umiestnili Francúzsko, Nemecko a Južná Kórea, ktorých pasy umožňujú vstup bez víz do 188 krajín. Do vlaňajška si prvé miesto päť rokov po sebe držalo Nemecko.

Najhoršie je na tom Afganistan

Posledná správa tiež ukázala, že americké a britské pasy so 186 bezvízovými destináciami spadli o jednu priečku na piate miesto po tom, čo USA a Británia nezískali prístup do nových destinácií.

Najslabšími pasmi disponujú podľa danej štúdie Afganistan a Irak, pričom bezvízový vstup majú iba do 30 krajín. Najväčšie zlepšenie zaznamenali Gruzínsko, Ukrajina, Čína a Spojené arabské emiráty (SAE).