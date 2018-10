Turecko má dôkazy o vražde novinára na konzuláte Saudskej Arábie

Predovšetkým zvuková nahrávka poskytuje dôkazy o Chášukdžího mučení a likvidácii.

12. okt 2018 o 6:44 TASR

Bezpečnostný pracovník vchádza do saudskoarabského konzulátu 9. októbra 2018 v Istanbule.(Zdroj: TASR/AP)

ISTANBUL. Turecká vláda informovala predstaviteľov USA, že má zvukovú nahrávku a videozáznam, ktoré dokazujú, že prispievateľa amerického denníka Washington Post Džamála Chášukdžího zavraždili tento mesiac na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.

Uviedli to americkí aj tureckí predstavitelia, na ktorých sa v piatok v článku odvolal denník Washington Post.

Mučenie a vražda na zvukovej nahrávke

Záznamy podľa týchto predstaviteľov dokazujú, že saudskoarabský bezpečnostný tím zadržal novinára Chášukdžího na konzuláte, keď 2. októbra vošiel do jeho budovy, aby si tam pred nadchádzajúcou svadbou s tureckou snúbenicou vyzdvihol potrebný oficiálny dokument, následne ho tím zabil a jeho telo rozštvrtil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Predovšetkým zvuková nahrávka poskytuje niektoré z najpresvedčivejších a najobludnejších dôkazov, že za Chášukdžího smrť je zodpovedný saudskoarabský tím, dodali predstavitelia.

"Zvuková nahrávka z vnútra konzulátu detailne objasňuje, čo sa Džamálovi stalo po vstupe do budovy," uviedla nemenovaná osoba oboznámená s nahrávkou.

"Počuť jeho hlas a hlasy mužov hovoriacich po arabsky," povedala táto osoba a dodala: "Je na nej zaznamenané, ako ho vypočúvajú, mučia a potom zavraždia."

Druhá osoba informovaná o nahrávke uviedla, že počuť, ako muži novinára bijú.

Kritika korunného princa

Chášukdží mal dlhodobé vzťahy so saudskoarabskou kráľovskou rodinou, ale písal kriticky o súčasnej vláde a saudskoarabskom korunnom princovi Muhammadovi bin Salmánovi, pripomenul denník Washington Post.

Prečítajte si tiež: Washington Post vydal dôkaz Chášukdžího príchodu na ambasádu Saudskej Arábie

Existencia takýchto dôkazov vysvetľuje, prečo tureckí predstavitelia tak rýchlo obvinili Saudskú Arábiu z vraždy Chášukdžího.

Avšak tureckí predstavitelia sú opatrní ohľadne zverejnenia nahrávok - z obáv, že by prezradili, ako Turci robia špionáž zameranú voči zahraničným entitám vo svojej krajine, vysvetlili spomínané osoby.

Saudskoarabi popreli akúkoľvek účasť na zmiznutí novinára a tvrdia, že Chášukdží krátko po príchode na konzulát z budovy odišiel.

Turecko vo štvrtok oznámilo, že schválilo žiadosť Saudskej Arábie na vytvorenie spoločnej komisie, ktorá bude vyšetrovať, čo sa Chášukdžímu stalo.

Trump: Je to desivý precedens

Americký prezident Donald Trump označil podozrivé zmiznutie Chášukdží za "desivé" a uviedol, že vyšetrovatelia z USA pomáhajú Turecku pri riešení prípadu.

"Nepáči sa mi to. Nepáči sa mi to práve kvôli novinárom. Je to desivý, desivý precedens," povedal Trump vo štvrtok pre americkú televíziu Fox News.

"Sme veľmi neoblomní a máme tam vyšetrovateľov, ktorí spolupracujú s Tureckom, a úprimne povedané, spolupracujeme aj so Saudskou Arábiou... Vošiel dnu a nezdá sa, že by vyšiel von," vyjadril sa Trump.

Turecké diplomatické zdroje neskôr popreli Trumpovo vyhlásenie. "Informácia o tom, že USA vymenovali vyšetrovateľa, nie je pravdivá," uviedla agentúra Anadolu s odvolaním sa na anonymné diplomatické zdroje.

Trump novinárom povedal, že nie je zástancom myšlienky, aby USA zastavili predaj zbraní Rijádu a odplatili sa tak za údajnú vraždu žurnalistu. Trump však dodal, že "takáto vec sa nemala stať".

Prečítajte si tiež: Snúbenica nezvestného saudskoarabského novinára prosí o pomoc Trumpa

OSN sa skontaktovala so saudskoarabskými predstaviteľmi v New Yorku, aby vyjadrila znepokojenie nad osudom Chášukdžího, ale na vyšetrovaní sa nijako nezúčastňuje.

Novinár, ktorý získal vzdelanie v USA, opakovane kritizoval saudskoarabského princa Muhammada bin Salmána za viacero jeho rozhodnutí, vrátane vojny v Jemene pod vedením Saudskej Arábie.

Trumpova administratíva v stredu oznámila, že je v kontakte s korunným princom. Prezident v interview s televíziou Fox News povedal, že americko-saudskoarabské vzťahy sú naďalej "vynikajúce".