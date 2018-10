Prieskum: Merkelovej koalícia má historicky najnižšie preferencie

S vládou je podľa prieskumu veľmi spokojná alebo spokojná už iba necelá štvrtina respondentov.

11. okt 2018 o 21:14 (aktualizované 11. okt 2018 o 21:38) TASR

BERLÍN. Strany nemeckej vládnej koalície kancelárky Angely Merkelovej majú v súčasnosti historicky najnižšie volebné preferencie.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Infratest Dimap pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD.

Posilnili by Zelení

Ak by sa parlamentné voľby v Nemecku konali v nedeľu, strany únie CDU/CSU by získali 26 percent hlasov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o tri percentné body menej.

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) by prišla takisto o tri percentné body hlasov a so ziskom 15 percent by sa stala až štvrtou najsilnejšou stranou.

Zelení by si naopak o tri percentné body polepšili a so ziskom 17 percent zaznamenali svoj najlepší výsledok od marca 2013 tesne pred ďalším opozičným subjektom - Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorej zisk sa stabilizoval na úrovni 16 percent.

Liberálov z FDP a stranu Ľavica by zhodne podporilo po 10 percent oslovených.

S prácou spolkovej vlády je aktuálne veľmi spokojná alebo spokojná už iba necelá štvrtina respondentov (24 percent), čo je oproti prieskumu spred mesiaca pokles o sedem percentných bodov. Zvyšných 76 percent je úplne alebo sčasti nespokojných.

Viac ako polovica oslovených Nemcov (59 percent) je spokojných s hospodárskou politikou vlády a polovica so zámerom vlády chrániť občanov pred kriminalitou a zločinmi. Avšak iba 23 percent je spokojných s krokmi vlády v oblasti klimatickej politiky a 31 percent s jej azylovou a utečeneckou politikou.

Výsledky celoštátneho prieskumu zverejnili iba niekoľko dní pred blížiacimi sa krajinskými voľbami v Bavorsku.

Voľby v Bavorsku

Pokles preferencií Kresťanskosociálnej únie (CSU) v Bavorsku, kde sa v nedeľu 14. októbra uskutočnia krajinské voľby, potvrdili aj výsledky telefonického prieskumu hamburského Inštitútu GMS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4.-10. októbra.

Pozorovatelia rátajú v Bavorsku po nedeľňajších voľbách s výrazným posilnením opozičných strán - Alternatívy pre Nemecko (AfD) i zelených.

Podľa výsledkov prieskumu, ktoré zverejnili vo štvrtok, zostáva krátko pred voľbami stále nerozhodnutá ešte viac ako polovica oprávnených bavorských voličov (53 percent).

Informácie priniesli bavorské i celoštátne médiá vrátane tlačovej agentúry DPA.

V prípade možnosti vytvorenia dvojkoalície by spoluprácu CSU so zoskupením Freie Wähler preferovalo 33 percent respondentov, kým vládnu kooperáciu CSU so zelenými 37 percent oslovených.

Takmer polovica respondentov uviedla, že konanie CSU a jej lídra, nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera na úrovni spolkovej vlády zohráva pre nich významnú úlohu pri volebnom rozhodovaní.

Pre 26 percent je to veľmi dôležitý faktor, pre ďalších 19 percent celkom rozhodujúci.