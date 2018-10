Prvá afganská pilotka: Naše ženy nemohli snívať vo veľkom. Vo Viedni žijem v mieri, no chcem sa vrátiť

V čase, keď mnohé ženy v Afganistane nemohli študovať ani pracovať, z nej sa stala prvá afganská pilotka. LATIFA NABIZADA a jej sestra Laliuma pilotovali vrtuľníky Mi-17 v mnohých misiách počas občianskej vojny v Afganistane. Obe sa popri svojej práci stihli vydať a otehotneli jedna po druhej v priebehu niekoľko týždňov. Kým Latifa priviedla na svet dieťa bez väčších problémov, Laliuma na druhý deň po pôrode zomrela.

Latifa sa tak musela postarať o svoju dcéru aj neter a obe ich kojila. Zakrátko sa opäť posadila do kokpitu helikoptéry a do roku 2013 slúžila ako plukovníčka v afganských vzdušných silách. Keď sa konflikt v jej krajine vyhrotil, požiadala o azyl vo Viedni. Do Bratislavy prišla v rámci konferencie Mestá a utečenci, ktorú zorganizovala Liga za ľudské práva.

"Viacerí Rakúšania majú pocit, že u nich nemáme čo hľadať," hovorí Latifa pre SME.

Ako sa vám žije vo Viedni?

"Cítim, že fyzicky tu žijem v mieri, no mysľou aj dušou som stále vo svojej krajine, kde zúri vojna a tečie krv nevinných ľudí."

Stretávate sa ako utečenka v Rakúsku s nevraživosťou?

"Ľudia voči nám často zaujímajú obranný postoj, práve v Rakúsku je to dosť cítiť. Keď som mala druhý pohovor v procese na udelenie azylu, jedna žena, ktorá bola v rozhodovacej komisii, mi rovno povedala, že od nej súhlas na udelenie azylu nedostanem, aj keby som jej o sebe povedala čokoľvek, ale vraj keď už som tam, nech jej ten svoj príbeh teda porozprávam.

Viacerí Rakúšania majú jednoducho pocit, že u nich nemáme čo hľadať. Niektorí nám dávajú najavo, že by sme sa mali vrátiť do Kábulu a žiť tam. Lenže vojna je v celom Afganistane. Nemôžete tam zostať na nejakom relatívne bezpečnom mieste zadebnený celý čas. Deti potrebujú chodiť do školy, vy do práce, na nákupy."

Do Viedne ste prišli pred dva a pol rokmi. Prečo práve vtedy? Nebol Afganistan nebezpečný dávno predtým?

"To je pravda, v Afganistane zúri vojna niekoľko desiatok rokov, no teraz krviprelievanie vrcholí. Mrzí ma, že to takto musím povedať, ale boje v Afganistane dospeli do bodu, keď na ulici môžete vidieť skutočne desivé výjavy, ako ktosi hrá futbal s ľudskou hlavou namiesto lopty. Situácia je tam dnes oveľa horšia ako kedykoľvek predtým."

Azyl ste vo Viedni napokon získali. Hoci nemčinu veľmi neovládam, všimla som si, že sa týmto jazykom už bez problémov dorozumievate. Dúfate napriek tomu, že sa jedného dňa budete môcť vrátiť do Afganistanu?

"Samozrejme, dúfam a modlím sa za to, aby v mojej krajine konečne nastal mier. Aby každý Afganec a Afganka, ktorým sa pred vojnou podarilo utiecť za hranice, mohli prísť naspäť do vlasti, vrátiť sa ku svojej rodine. Mojím hlavným cieľom je slúžiž afganskému ľudu. Je mi jedno, že to zatiaľ robím z Viedne. Uvedomujem si však, že u nás doma zostalo veľa sirôt a vdov, ktoré potrebujú starostlivosť. Raz sa azda vrátim, aby som im mohla pomáhať."

V Rakúsku zatiaľ aspoň robíte osvetu. Vyšla vám kniha s názvom "Siahaj po hviezdach, sestra!" v ktorej popisujete svoj bol s Talibanom. Ako na ňu ľudia reagujú?

“ Keby som sa naozaj správala podľa toho, čo sa odo mňa očakáva, asi by som musela celý čas čušať doma. „ Latifa Nabizada, afganská pilotka

"Dostávam veľmi pozitívne reakcie. Ľudia mi väčšinou hovoria, že takýchto kníh by malo byť v kníhkupectvách oveľa viac. Tá kniha je o živote, o detstve v Afganistane, o prekážkach, ktoré vás tam postretnú, ale nie je to iba o ťažkostiach, naopak."

Keď ste boli mladé dievča, väčšina afganských žien nemohla mať prácu a vám sa podarilo získať – vtedy výsostne mužské – zamestnanie. Stali ste sa pilotkou. Viete mi vysvetliť, ako je to možné?

"Mnohé dievčatá v tom čase ani nemohli chodiť do školy. Ale určite viete, že za každým úspešným človekom stojí niekto, kto ho podporuje. Za mnou takto stáli moji rodičia, ktorí mi nesmierne pomáhali.

Moja mama je neuveriteľne silná žena, ktorá porodila desať detí. Všetky viedla ku vzdelaniu, takže sa z mojich súrodencov napokon stali lekári, inžinieri, zo mňa a mojej sestry zasa pilotky. A to aj napriek nepriaznivým podmienkam.

Pravdaže, nebolo to vôbec jednoduché, ale keď prišli prekážky, mne sa akosi nechcelo vzdať."

Nepoznám veľa žien, ktoré by túžili stať sa pilotkami. Zrejme ste mali k lietaniu vzťah od detstva.

"Pamätám si, že som bola ešte veľmi malá a už ma lákala obloha. Chcela som vedieť lietať, ale pritom som si uvedomovala, že afganské dievča, ktoré sa chce stať pilotkou, si nevybralo práve najjednoduchší cieľ. Ja som na sebe naozaj pracovala, bola som trpezlivá a kadečo som si musela vytrpieť, aby som ho napokon dosiahla."

Predpokladám, že letecké školy v tom čase navštevovali iba chlapci. Ako na vás a na sestru reagovali oni a celkovo vaše okolie?

"V triede nás bolo sedemdesiatdva, z toho chlapcov bolo sedemdesiat. Môžem vám povedať, že spoločnosť v Afganistane neakceptovala ženy, ktoré snívali vo veľkom a už vôbec nie, ak mali ambíciu venovať sa nejakej „výlučne mužskej práci,“ napríklad pilotovaniu helikoptéry. Ale prečo by som mala riešiť, ako to vnímali ostatní? Spolužiaci či spoločnosť? Keby som sa naozaj správala podľa toho, čo sa odo mňa očakáva, asi by som musela celý čas čušať doma.

Jasné, že nám niektorí chlapci dali celkom nepríjemne najavo, že pilotovanie nie je nič pre ženy. Čím viac to do nás hustili, tým odolnejšie sme voči tomu boli. Dokonca nás to poháňalo.

Okúsili sme rozdielne režimy. Keď po Mohammadovi Nadžibulláhovi (prezident Afganistanu v rokoch 1987 – 1992, pozn.) prevzali moc mudžahedíni, bolo to ťažšie. V ich videní sveta boli nejaké pracujúce ženy dlho neprijateľné. Povedali nám, že nemusíme pracovať, že nám proste budú domov nosiť výplatu, ale lietať nemáme, lebo sme ženy.

Ale my sme na druhý deň boli opäť na cvičisku. Mali sme k dispozícii helikoptéry, aby sme nevyšli z cviku. Keď Taliban prevzal moc, ušli sme do Pakistanu."

Takže ste utekali pred Talibanom?

"Áno. Keď Talibovia ovládli Kábul, ušli sme do Mazár-e Šarífu na sever Afganistanu. Tam sme dokonca mohli lietať, tamojší líder nás v tom podporoval. Keď sa Taliban dostal do Mazár-e Šarífu, zmizli sme odtiaľ späť do Kábulu. Tam sme sa však dozvedeli, že o nás už Talibovia vedia, a že sa s tými dvoma pilotkami chcú stretnúť. Preto sme na istý čas ušli do Pakistanu."

Znie to dobrodružne a nebezpečne zároveň. No zrejme je rovnako nebezpečné pilotovať vojenskú helikoptéru v čase ozbrojeného konfliktu. Nikdy ste v kokpite nezažili situáciu, keď ste si pomysleli, že aha - teraz som mohla zomrieť?

"Raz sme leteli cez vojnovú zónu v provincii Paktia na východe Afganistanu. Boli to moje začiatky v kokpite helikoptéry a nám hrozilo, že nás môže zasiahnuť nejaká raketa. Kolega, ktorý vrtuľník pilotoval, mi povedal, že on sa postará o riadenie, no ja zatiaľ musím obsluhovať systém, ktorý dokáže zaznamenať blížiacu sa raketu a varovať tak posádku, aby mohla urobiť úhybný manéver.

Sedela som v kabíne, v ktorej som bola pred guľkami chránená možno tak do výšky ramien, hlavu som mala iba za sklom, cez ktoré by náboj poľahky prešiel. Tak som sa tam začala zohýbať, len aby mi hlava nevyčnievala a dookola som stláčala tlačidlo, ktoré aktivovalo ten systém na detekciu rakiet."

Správali sa k vám velitelia inak ako k vaším mužským kolegom?

"Pravdaže, boli miesta, kam nám nedovolili lietať preto, že by to tam pre nás bolo podľa nich príliš nebezpečné."

Ako sa pilotka spozná s budúcim manželom?

"Bolo to jednoduché, čo vám budem hovoriť. Prišiel jeden muž a ten si ma vzal."

A to bol prvý, ktorý prišiel?

Áno. Ale potom oľutoval.

(Hoci nám Latifa odpovedala so smiechom, v tejto chvíli sa do rozhovoru zapojil aj tlmočník, ktorý tiež pochádza z Afganistanu a otázky pre Latifu prekladal z angličtiny do perzštiny. Vysvetlil, že v ich krajine naozaj nie je zvykom, že spolu partneri „chodia“. Nepoznajú pojem frajer/frajerka a mnohé manželstvá prozaicky dohodnú rodinní príslušníci.)

Prečo oľutoval?

"On ani nevedel, že som pilotka. Neskôr mal pocit, že sme sa zobrali omylom. Nemali sme na seba veľa času. Pracovala som, neskôr so mnou začali robiť rozhovory novinári a pri tom všetkom sa môj manžel občas ani nedostal na rad, aby sa aj on so mnou stretol. Takže neskôr sa sťažoval, že vziať si ma bola chyba."

Ale niekedy ste si na seba čas zrejme našli, predsa len ste potom otehotneli. Niekoľko týždňov po vás prišla do druhého stavu aj vaša sestra. Ako velitelia reagovali na to, že obe ich pilotky sú tehotné?

"Keď som sa vydala, v Afganistane sa práve preskupovali sily, takže ani letectvo vtedy nefungovalo nejako systematicky. Ale niekoľko misií sme si odlietali aj v tehotenstve. Ibaže moja sestra v rámci jednej misie pristála dosť tvrdo a zrejme aj to bol dôvod, prečo neskôr zomrela na komplikácie krátko po pôrode."

Na svet stihla priviesť zdravú dcéru. Čo sa s ňou stalo?

"Dojčila som svoju dcéru Malalai aj moju o mesiac mladšiu neter Mariam. So starostlivosťou o deti mi pomáhala mama. Dnes, keď s dcérou žijeme vo Viedni, Mariam je zatiaľ s mojou mamou doma v rozbúrenom Afganistane. Pred štyrmi mesiacmi už mala pohovor kvôli vízam, takže verím, že čoskoro budeme opäť spolu vo Viedni."

A čo Malalai? Vypozorovali ste u nej rovnaký zápal pre lietanie ako máte vy?

"Keby ste sa jej na to opýtali, hneď by vám povedala, že túži byť astronautkou. Aj v škole ju volajú malá astronautka. Známi to komentujú, že kým ja som vždy chcela brázdiť oblohu, Malalai chce ísť ešte ďalej."