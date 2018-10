Nemecko nevyšetruje kvôli únosu Vietnamca žiadneho Slováka

Berlín opakovane žiada vysvetlenie celého prípadu.

10. okt 2018

BERLÍN. Nemecké úrady nevyšetrujú žiadneho člena slovenskej vlády ani žiadneho iného občana Slovenska v súvislosti s únosom bývalého vietnamského komunistického funkcionára Trinh Xuan Thanha z Berlína.

Nemecká vláda to uviedla v odpovedi na otázku parlamentnej frakcie Zelených, o ktorej informuje denník taz.

Kabinet tiež konštatoval, že nemá poznatky o tom, "či a do akej miery členovia slovenskej vlády mohli vedieť o plánovanom alebo už realizovanom únose".

Vysvetľovala aj Saková

Tieto slová sa zrejme týkajú predovšetkým špekulácií o tom, koľko o prípade mohol vedieť bývalý minister vnútra Robert Kaliňák.

Ten opakovane odmietol, že by sa on osobne alebo slovenské štátne orgány vlani v lete vedome podieľali na únose Thanha z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu.

Zároveň ale v prípade slovenská prokuratúra začala trestné stíhanie - predovšetkým kvôli tomu, že dvojica slovenských policajtov vypovedala, že videla, ako Vietnamca vliekli do slovenského vládneho lietadla, ktorý Hanoju poskytla Bratislava.

Vysvetlenie celého prípadu od Slovenska opakovane žiada Berlín. Naposledy v tomto smere podľa denníka taz na svoju slovenskú kolegyňu Denisu Sakovú tlačil nemecký minister vnútra Horst Seehofer, keď s ňou 24. septembra hovoril.

Už v máji premiér Peter Pellegrini sľúbil kancelárke Angele Merkelovej, že Berlín dostane všetky slovenské informácie týkajúce sa únosu.

Únos z Berlína

Thanha uniesli vlani 23. júla v centre Berlína spoločne s jednou ženou, ktorá ho sprevádzala.

Neskôr sa objavil vo Vietname, kde ho tento rok odsúdili za spreneveru. Hanoj ​​tvrdí, že podnikateľ a funkcionár, ktorý predtým v Nemecku usiloval o azyl, sa do krajiny vrátil dobrovoľne. Podľa Berlína išlo o únos a o bezprecedentné porušenie nemeckého i medzinárodného práva.

Pred súdom zatiaľ v Nemecku stál iba Long N. H., ktorý si vlani v Prahe požičal dve autá, ktoré boli využité na sledovanie Thanha a jeho únos. Berlínsky súd ho za napomáhanie únosu v júli poslal na tri roky a desať mesiacov do väzenia. Práve cez Prahu podľa všetkého únoscovia vlani cestovali do Bratislavy, než sa odtiaľ vybrali do Moskvy a neskôr Vietnamu.