Južná Kórea zvažuje zrušenie niektorých sankcií proti KĽDR

Po smrtiacom útoku na vojnovú loď zahynulo 45 juhokórejských námorníkov.

10. okt 2018 o 11:07 TASR

SOUL. Južná Kórea uvažuje o zrušení niektorých svojich sankcií jednostranne uvalených na Severnú Kóreu, aby diplomacia zameraná na zlepšenie vzťahov a na upokojenie jadrovej krízy nabrala väčšie obrátky.

V stredu o tom informovala juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha.

Ukončili hospodársku spoluprácu

Ministerka zákonodarcom povedala, že vláda skúma, či zruší sankcie uvalené Južnou Kóreou na severného suseda (KĽDR) v roku 2010, po smrtiacom útoku na vojnovú loď, pri ktorom zahynulo 45 juhokórejských námorníkov.

Soul vtedy prakticky ukončil všetku cezhraničnú hospodársku spoluprácu s KĽDR, okrem spoločného priemyselného parku v severokórejskom pohraničnom meste Kesong, kde však tiež obmedzil podnikateľské aktivity a investície.

Soul vo februári 2016 zatvoril aj priemyselný park Kesong ako odvetu za severokórejský jadrový test a odpálenie rakety dlhého doletu.

Prípadné zrušenie Soulom jednostranne uvalených sankcií by bolo do veľkej miery symbolickým krokom, keďže Južná Kórea v podstate nemôže obnoviť spoločné hospodárske projekty so Severnou Kóreou, lebo to zakazujú medzinárodné sankcie pod vedením Spojených štátov.

Sankcie sa značne posilňovali od roku 2016, keď Severná Kórea zintenzívnila svoje jadrové a raketové skúšky, pripomenula v stredu tlačová agentúra AP.

Pohraničné mesto zásobujú vodou

Južná Kórea už začala zásobovať vodou spomínané severokórejské pohraničné mesto Kesong a využíva pritom zariadenie v zatvorenom priemyselnom parku, ktorý spoločne prevádzkovali obe súperiace krajiny.

Juhokórejské ministerstvo zjednotenia v stredu oznámilo, že vodu dodáva do styčného úradu medzi oboma krajinami, ktorý minulý mesiac otvorili v Kesongu, a zásobuje ňou aj obyvateľov mesta.

Ministerstvo vysvetlilo, že obnovenie dodávok vody neporušuje medzinárodné sankcie proti KĽDR uvalené za jej program na vývoj jadrových zbraní a raketový program.

Južná Kórea prerušila dodávky vody a elektriny, keď vo februári 2016 zatvorila priemyselný komplex v Kesongu.