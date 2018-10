Podozriví Rusi mali Skripaľa sledovať už v roku 2014 v Česku

Miškin sa ubytoval v jednom z hotelov v Ostrave, potom sa presunul do Prahy.

10. okt 2018 o 10:00 (aktualizované 10. okt 2018 o 11:54) TASR

MOSKVA. Dvaja Rusi, ktorých britskí vyšetrovatelia podozrievajú z pokusu o otravu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, boli v októbri 2014 v Česku.

S odvolaním sa na svoje zdroje to v stredu uviedol Radiožurnál Českého rozhlasu s tým, že v rovnakom čase mal do ČR prísť aj Skripaľ, aby sa tam - podľa dôveryhodných zdrojov zo spravodajskej komunity - stretol s českými spravodajskými dôstojníkmi, ktorým pomáhal aj s odhaľovaním údajných ruských špiónov.

Zdroje Radiožurnálu sú presvedčené, že spomínaná dvojica Rusov Skripaľa sledovala už vtedy.

"Vyzerá to tak, že Rusi mali komando a Skripaľa sledovali dávno pred pokusom o vraždu," uviedol pre Radiožurnál zdroj zo spravodajských služieb.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ubytovanie v Ostrave aj Prahe

Jedným z podozrivých mužov je Alexandr Miškin, o ktorom investigatívny web Bellingcat napísal, že ide o lekára v službách ruskej vojenskej rozviedky GRU. Donedávna v kauze figuroval pod menom Alexandr Petrov.

Prečítajte si tiež: V Británii označili ďalšieho podozrivého v kauze Skripaľ

Do Česka - práve pod meno Petrov - pricestoval v polovici októbra roku 2014. Najprv sa od 13. do 16. októbra ubytoval v jednom z hotelov v Ostrave, potom sa presunul do Prahy.

Druhý muž - vystupujúci pod menom Ruslan Boširov, ktorý sa podľa britských médií v skutočnosti volá Anatolij Čepiga a je plukovníkom GRU - navštívil Prahu 11. októbra 2014.

Radiožurnál uviedol, že o ich návštevu v Prahe sa zaujímali českí spravodajskí dôstojníci i Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Teraz však túto záležitosť nechce nikto komentovať vzhľadom na vyšetrovanie kauzy Skripaľ a jej súvislostí.

Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) "informácie tohto typu zásadne nekomentuje", uviedol jej hovorca Ladislav Šticha.

"Náš útvar nebude poskytovať žiadne informácie," reagoval na otázku Radiožurnálu hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.

Ruská ambasáda v Prahe sa tiež odmietla vyjadriť k návšteve agentov GRU v Česku.

Stratila sa stará mama podozrivého

Stará matka predpokladaného agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý je podozrivý z účasti na pokuse o otrávenie bývalého agenta GRU Sergeja Skripaľa, zmizla zo svojej dediny tri dni po zverejnení správy, že investigatívne tímy Bellingcat a The Insider čoskoro zverejnia pravé meno jej vnuka - Alexandra Miškina.

Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Britský denník The Daily Telegraph napísal, že Nina Miškinová svojho času známym s hrdosťou ukazovala fotografiu svojho vnuka, ako si po prevzatí vyznamenania Hrdina Ruska podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Toto vyznamenanie mu bolo udelené v roku 2014, a to "buď za Krym, alebo za (operáciu súvisiacu s útekom ukrajinského prezidenta Viktora) Janukovyča", uviedli pre novinárov z tímov Bellingcat a The Insider obyvatelia obce Lojga v Archangeľskom kraji, kde Miškin vyrastal.

Spomínaní novinári zistili, že Miškin koncom 90. rokov začal študovať na Kirovovej vojenskej lekárskej akadémii (VMedA) v Petrohrade na fakulte, ktorá pripravuje lekárov pre vojenské námorníctvo.

Na fotografiách ho spoznalo viacero absolventov školy, aj keď nie jeho spolužiaci z ročníka. Viaceré zdroje pre Bellingcat a The Insider uviedli, že Miškinovi spolužiaci mali pred asi dvoma týždňami "telefonát a dostali príkaz mlčať".

Odmena za vojenské hrdinstvo

Bellingcatu sa tiež podarilo zistiť, že do septembra 2014 mali Miškin i druhý identifikovaný podozrivý v kauze Skripaľ - Anatolij Čepiga - ako miesto trvalého pobytu nahlásenú Choroševskú ulicu 76, kde sídli hlavný štáb GRU.

Následne obaja dostali v Moskve byty. Médiá predpokladajú, že išlo o odmenu za "vojenské hrdinstvo".

O Miškinovi je podľa Bellingcatu známe ešte to, že v rokoch 2010-13 bol niekoľkokrát na Ukrajine a v Podnestersku. Posledná jeho návšteva tam bola kuriózna, pretože cez hranicu s Podnesterskom prešiel o 16.12 h a o šesť minút sa vracal späť. Ďalší deň odletel z Kyjeva do Moskvy.

Podľa zistení tímu The Insider Miškin pracuje ako vojenský lekár GRU a je špecialistom na hypobarickú medicínu. Podľa príbuzných jeho práca ako lekára je spojená s ponorkami.

Rusko obvinenia odmieta

K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca a bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok.

Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorých pravé mená by podľa zistení investigatívnych novinárov mali byť Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga.

Rusko obvinenia z pokusu o zavraždenie Skripaľa a jeho dcéry od začiatku odmieta a tvrdí, že Boširov a Petrov sú civilisti, ktorí Salisbury navštívili ako turisti.