Prejav šéfa NATO v slovinskom parlamente bojkotovali niektorí poslanci

Poslanci protestovali proti požiadavkám Aliancie na zvýšenie výdavkov štátu na obranu.

9. okt 2018 o 17:45 TASR

ĽUBĽANA. Deväť poslancov opozičnej ľavicovej strany bojkotovalo v utorok vystúpenie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensa Stoltenberga na parlamentnej pôde v Ľubľane.

Protest bol namierený proti požiadavkám Aliancie na zvýšenie výdavkov štátu na obranu.

V zdôvodnení postupu bojkotujúcich sa hovorí o odpore proti údajne servilnému postoju voči NATO a plytvaniu stovkami miliónov eur z rozpočtu.

Informácie priniesla tlačová agentúra APA.

V čase Stoltenbergovho vystúpenia, v ktorom opäť zaznel apel na zvýšenie nákladov na obranu, sa proti údajným zámerom NATO a USA využiť prístav Koper na logistické účely pri preprave ozbrojených síl protestovalo aj pred sídlom zákonodarného zboru, kde sa zhromaždilo asi 30 demonštrantov.

Generálny tajomník NATO sa však v prejave nepriamo dotkol aj pripomienok ľavicových kritikov, keď povedal, že si uvedomuje, že mnohí politici by radšej investovali do zdravotníctva alebo vzdelávania.

Napriek tomu však s odvolaním sa na nebezpečnosť sveta, v ktorom žijeme, apeloval, aby sa viac investovalo do obrany.

Slovinský premiér Marjan Šarec ešte predtým zdôraznil, že by sa obranný rozpočet krajiny mal zvýšiť, a to nielen kvôli NATO, ale aj kvôli nám, aj keď pripustil, že na Alianciou požadovanú úroveň sa to nemôže stať zo dňa na deň.