Člen filipínskej vlády potvrdil, že Duterte nemá rakovinu

Stav prezidenta Filipín nie je vážn" a zostane zatiaľ dôvernou informáciou.

9. okt 2018 o 10:06 TASR

MANILA. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte nemá rakovinu, uviedol v utorok úradujúci minister vnútra Eduardo Aňo po tom, ako hlava štátu podstúpila ďalšie testy v súkromnej nemocnici. Informovala o tom agentúra Reuters.

Verejnosť požaduje informácie o Duterteho zdravotnom stave po tom, ako 73-ročný prezident minulý týždeň neprišiel na dve oficiálne podujatia, pričom sám vyvolal špekulácie vyjadrením, že lekárska prehliadka mohla uňho odhaliť rakovinu.

Negatívne výsledky

"Prezradil nám, že výsledok testu bol negatívny," povedal Aňo novinárom v zmienke o zasadnutí vlády z pondelkového večera.

Duterteho hovorca Harry Roque na separátnom tlačovom brífingu odmietol ministrovo vyjadrenie potvrdiť alebo poprieť.

Zdôraznil, že prezidentov stav "nie je vážny" a zostane dôvernou informáciou dovtedy, kým sa sám Duterte nerozhodne ju zverejniť.

Filipínska ústava stanovuje, že verejnosť musí byť informovaná o zdravotnom stave prezidenta vtedy, ak trpí závažným ochorením.

Opakované testy

Duterte minulý štvrtok počas vystúpenia na jednom armádnom podujatí povedal, že približne pred tromi týždňami podstúpil endoskopické a kolonoskopické vyšetrenie, pričom jeho lekár dostal odporúčanie zopakovať testy na vzorkách tkanív, čo by mohlo odhaliť rakovinu.

"Neviem, ako som na tom teraz fyzicky, musím si na to počkať. Ale povedal by som vám to. Ak je to rakovina, tak je to rakovina," vyjadril sa prezident.

Duterte dodal, že v prípade odhalenia rakoviny v pokročilom štádiu by už nepodstupoval nijakú liečbu a nechcel by "predlžovať utrpenie", či už v prezidentskom úrade, alebo kdekoľvek inde.