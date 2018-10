K Floride sa blíži hurikán Michael, guvernér vyhlásil výnimočný stav

Na Kubu už Michael priniesol silné zrážky, ktoré by mohli spôsobiť záplavy a zosuvy pôd.

9. okt 2018 o 9:22 SITA

TALLAHASSEE. K severovýchodnému pobrežiu Mexického zálivu smeruje hurikán Michael.

V utorok ráno ho sprevádzal vietor s rýchlosťou 144 kilometrov za hodinu, pričom sa pohybuje smerom na sever rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu.

Podľa Národného hurikánového centra sa Michael nachádza asi 684 kilometrov južne od Apalachicoly na Floride.

Do utorkovej noci by mal nabrať na sile a vietor bude dosahovať rýchlosť do 179 kilometrov za hodinu.

Podľa predpovedí sa vpád na pevninu očakáva v stredu, s potenciálne ničivými následkami. Guvernér Floridy Rick Scott vyhlásil mimoriadny stav v 35 floridských okresoch.

Na Kubu už Michael priniesol silné zrážky, ktoré by mohli podľa meteorológov spôsobiť záplavy a zosuvy pôdy.