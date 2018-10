Oberá EÚ Čechov o peniaze? Je to hoax

Grafika zmanipulovala údaje.

16. okt 2018 o 20:28 Richard Eisner

Spojená Európa je pre Českú republiku porážkou. Západní investori vyťažia maximum pracovnej sily a väčšinu ziskov odvezú domov. Naopak, na dotáciách príde do krajiny len minimálne množstvo prostriedkov a štát prerába - konkrétne 1689 miliárd korún za sedem rokov.

Zavádzajúci obrázok sa šíri facebookom od 16. septembra a má viac ako 1600 zdieľaní.

Vznikol na základe dvoch skreslených informácií z júlového článku na webe Parlamentilisty.cz. Neskôr ho prebralo viac než desať konšpiračných stránok.

Pochybný text zdieľal aj predseda strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

Prečo ide o spojenie nezmyselných súvislostí? Z Českej republiky za obdobie 2010 až 2016 naozaj odtieklo 2252 miliárd korún. Ide o čiastku, ktorú súkromné firmy vyplatili na dividendách do všetkých končín sveta. Okrem krajín EÚ je to napríklad aj USA, Rusko, Čína a ďalšie.

„Samotný český štát na nich nezaplatí ani korunu“, tvrdí Jan Cemper, šéfredaktor portálu Manipulátori.cz, ktorý o podozrivej grafike informoval ako prvý.

Narazili ste na hoax alebo propagandu? Napíšte nám na hoax@sme.sk

Ekonomický kapitál, ktorý sa každoročne vypláca na dividendách, nemá nič spoločné s dotáciami z Európskeho fondu. Celkovo od 1. mája 2004 do 30. júna 2018 odviedla Česká republika do rozpočtu EÚ 538,3 miliárd korún. To je len štvrtina toho, čo sa uvádza v pochybnej grafike.

Naopak, do českého rozpočtu pritieklo 1,24 bilióna korún. Kladné saldo Českej republiky vo vzťahu k európskemu rozpočtu celkovo dosiahlo 705,8 miliárd korún.

Ak by Česká republika nebola členom Európskej únie, je veľmi pravdepodobné, že by neprilákala toľko zahraničných investícií. Investorov láka aj stabilné legislatívne prostredie a európske zákony.

Zároveň bez dotácií z Európskeho fondu by jednotlivé obchody neboli natoľko ziskové, aby mohli akcionárom vyplácať dividendy v takej výške.