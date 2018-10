Opozičná konzervatívna strana chce predčasné voľby v Macedónsku

Hristijan Mickoski z konzervatívnej strany VMRO-DPMNE takisto vyzval na sformovanie úradníckej vlády.

8. okt 2018 o 9:13 SITA

SKOPJE. Líder macedónskej opozície vyzval ľavicovú vládu, aby vyhlásila predčasné voľby a vzdala sa dohody s Gréckom o zmene názvu krajiny.

Hristijan Mickoski z konzervatívnej strany VMRO-DPMNE takisto vyzval na sformovanie úradníckej vlády, ktorá by riadila krajinu až do volieb. Tie by sa mohli konať koncom novembra.



V Macedónsku sa 30. septembra konalo referendum, v ktorom voliči schvaľovali dohodu o zmene názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko.

Premiéri Macedónska a Grécka v júni potvrdili, že dosiahli dohodu o novom názve Macedónska, čomu predchádzali dlhoročné spory. Dohodu následne ratifikoval aj macedónsky parlament.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V referende sa síce prevažná väčšina ľudí vyjadrila za prijatie dohody, no pre nízku účasť bolo neplatné.

Premiér Zoran Zaev povedal, že výsledok jasne odzrkadľuje vôľu Macedóncov a vyzval poslancov, aby pristúpili k ďalšiemu kroku potrebnému na finalizáciu dohody, čo je ratifikácia potrebných ústavných zmien.

Prečítajte si tiež: Macedónsky expremiér Gruevski dostal dvojročný nepodmienečný trest

Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko okrem iného preto, že sa rovnako volá jeden z gréckych regiónov.

Gréci sa preto obávajú, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región a tiež sa snažiť "prisvojiť si" odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého väčšia časť sa nachádzala na území dnešného Grécka.

Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a NATO.