Rumunské referendum o manželstve je neplatné, neprišlo dosť voličov

Svoje hlasy odovzdalo asi dvadsať percent voličov.

7. okt 2018 o 22:26 TASR

BUKUREŠŤ. Referendum o zmene rumunskej ústavy, ktorá by definovala manželstvo ako zväzok muža a ženy, je neplatné vzhľadom na nízku volebnú účasť.

Svoje hlasy totiž prišlo odovzdať len približne 20 percent voličov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Správy privítali aktivisti za práva LGBT

Dvojdňový plebiscit by bol platný, ak by účasť dosiahla najmenej 30 percent.

Podľa predbežných údajov rumunskej Ústrednej volebnej komisie však v priebehu soboty a nedele hlasovalo len približne 20,4 percenta voličov. Informoval o tom spravodajský server BalkanInsight.

Správy o neplatnosti referenda ihneď privítali aktivisti za práva LGBT komunity.

Súčasné znenie rumunskej ústavy je v otázke manželstva rodovo neutrálne a definuje ho len ako zväzok medzi dvoma "manželmi". Konzervatívni aktivisti však žiadali novelu ústavy, ktorá by manželstvo jednoznačne definovala ako "zväzok muža a ženy".

Uskutočnenie referenda odobril začiatkom septembra rumunský Senát na základe petície, ktorú podpísali tri milióny Rumunov. Plebiscit iniciovalo združenie Koalícia pre rodinu a iné subjekty blízke pravoslávnej cirkvi.

Kritika liberálnej časti

Vypísanie referenda o tejto otázke však kritizovala liberálna časť rumunskej spoločnosti, a nesúhlas sa ozýval i zo zahraničia.

Plebiscit odsudzovali najmä aktivisti lobujúci za rovnaké práva pre homosexuálne páry.

V prípade, že by bolo referendum platné a predmetná novela by bola schválená, de facto by sa tým do budúcnosti zabránilo uzatváraniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Súčasná rumunská legislatíva takéto manželské zväzky neumožňuje.

Podľa organizácie Amnesty International (AI) by Rumunsko týmto spôsobom porušilo medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a zaviedlo homofóbnu diskrimináciu.