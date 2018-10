Polícia chytila smrteľne jedovatého hada, ktorý ušiel z pražského bytu

6. okt 2018 o 15:10 SITA

PRAHA. Smrteľne jedovatá mamba zelená, ktorá poštípala majiteľku v pražských Hlubočepoch a niekoľko dní bola nevedno kde, sa našla.

Žena v záhradkárskej osade v Hlubočepoch v piatok večer oznámila, že zazrela zeleného hada asi 200 metrov od domu, odkiaľ unikol. Odborníci následne mambu odchytili, informuje portál Novinky.cz.

Hada našli na strome

Mamba sa podľa herpetológa (odborníka na plazy a obojživelníky - pozn. SITA) Tomáša Bublíka mohla z domu dostať po stúpačkách či dierou v stene.

"V neďalekom susedstve bola videná na strome a bola odchytená a je v poriadku. Žiadne nebezpečenstvo nehrozilo, ku uhryznutiu by došlo len, keby ju niekto chytal, našťastie sa o to nikto nepokúšal," podotkol Bublík.



Polícia po mambe pátrala od utorkového večera. V stredu boli nachystané nástrahy, ale plaz sa do nich nechytil.

Had uštipol majiteľku

Okolnosti úniku smrteľne jedovatého hada policajti vyšetrujú, majiteľku zvieraťa ale nemôžu vypočuť, lebo plaz ženu uštipol.

Hoci jej bolo aplikované antisérum, žena je od tej doby v umelom spánku a jej zdravotný stav je vážny.



Mamba zelená je rýchly, vrtký, útočný a vysoko jedovatý stromový had, ktorý žije v západnej Afrike.

Jej prirodzenou potravou sú predovšetkým vtáky a malé cicavce vrátane hlodavcov. Korisť lovia v korunách stromov i na zemi. J

ej jed je vysoko toxický. Ak nie je okamžite začatá liečba, môže uštipnutý človek zomrieť na udusenie spôsobené ochrnutím dýchacieho svalstva.