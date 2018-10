Sencov začína jesť. Odpustite mi, odkazuje režisér z ruského väzenia

Ak niekto môže oslavovať víťazstvo, je to Kremeľ.

6. okt 2018 o 9:58 Petra Procházková

MOSKVA, PRAHA. Keď v piatok ráno vyšla správa, že ukrajinský režisér Oleg Sencov prerušil hladovku, okamžite sa objavili pochybnosti, či nejde len o výplod ruskej propagandy. Tie sa rozplynuli, keď poobede zverejnili rukou písaný list režiséra.

„Od zajtrajšieho dňa musím prerušiť svoju hladovku,“ píše sa v ňom okrem iného. List od režiséra vyniesol jeho advokrát Dmitrij Dinze, ktorý je jedným z mála ľudí, čo majú k vyhladovanému mužovi prístup.

„V súvislosti s mojim kritickým zdravotným stavom a tiež so začínajúcimi patologickými zmenami vnútorných orgánov ma v najbližšej dobe plánujú začať kŕmiť proti mojej vôli. Na môj názor pritom nebudú brať ohľad,“ píše sa v liste.

Dôvodom ukončenia hladovky tak nie je Sencovov strach zo smrti, ale obavy z toho, že by ho kŕmili násilím. To, že sa k tomu schyľovalo, potvrdila aj Federálna služba na výkon trestu. Blížila sa chvíľa, keď Sencova mali previezť do nemocnice na stabilnú umelú výživu.

Sencov, ktorého v Rusku odsúdili za prípravu teroristického útoku na Kryme na dvadsať rokov, prestáva hladovať od soboty.

Kto bude oslavovať?

Aj keď sa predovšetkým Sencovovej rodine a priateľom uľavilo, sympatizanti režiséra reagovali s rozpakmi.

Ak totiž bude niekto oslavovať víťazstvo, bude to Kremeľ.

Požiadavky režiséra, aby z ruských trestaneckých kolónií prepustili všetkých ukrajinských občanov väznených v súvislosti s anexiou Krymu a vojnovými konfliktmi na východnej Ukrajine, sa nesplnili a vlastne o nich nikto celkom vážne ani neuvažoval.

Do úvahy pripadala len výmena samotného Sencova za ruských občanov väznených na Ukrajine, podľa niektorých informácií možno aj za ruských občanov väznených v Spojených štátoch.