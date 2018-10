Dánsko plánuje pri Kodani vytvoriť nový ostrov

Obyvateľov hlavného mesta pribúda, potrebujú viac priestoru.

5. okt 2018 o 13:37 TASR

KODAŇ. Dánsko plánuje neďaleko kodanského prístavu vybudovať nový ostrov, aby vytvorilo viac priestoru pre pribúdajúce obyvateľstvo hlavného mesta. Uviedol to v piatok dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen, ktorého citovala agentúra Reuters.

Tento návrh by sa mal plne zrealizovať do roku 2070. Ostrov, na ktorom má podľa plánov žiť približne 35-tisíc ľudí, bude chrániť Kodaň pred stúpajúcou hladinou mora, spresnil Rasmussen na brífingu.

"Hlavné mesto sa rapídne rozvíja, je vo výstavbe ako nikdy predtým. To je dobre, ale znamená to aj, že v Kodani napokon dôjdu pozemky. To je dôvod, prečo chceme postaviť nový ostrov," vysvetlil Rasmussen.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na brífingu sa okrem liberálneho premiéra zúčastnil aj kodanský starosta Frank Jensen, sociálny demokrat, čo naznačuje podporu projektu zo strany hlavnej opozičnej politickej strany v dánskom parlamente, všíma si Reuters.

Projekt, ktorý sa predbežne nazýva Lynetteholm, by si mal vyžiadať investíciu okolo 20 miliárd dánskych korún (2,7 miliardy €). Projekt, ktorý sa bude časom samofinancovať, zahŕňa tunel z prístavu a linku metra, dodal premiér.