Washington podľa amerického generála nechce vojnu s Iránom

Americkí činitelia napriek uisteniam generála Josepha Votela stupňujú rétoriku voči Teheránu.

5. okt 2018 o 7:51 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty sa nesnažia o rozpútanie konfliktu s Iránom, vyhlásil vo štvrtok Joseph Votel, ktorý je šéfom Centrálneho velenia americkej armády (CENTCOM) a dozerá na vojenskú prítomnosť USA na Blízkom východe, hoci iní činitelia vo WashingtoAmerickí činitelia vo Washington stupune svoju rétoriku voči Teheránu stupňujú.

"Nemyslím si, že by sme mali záujem ísť do vojny s Iránom. Nedomnievam sa, že by sme sa zameriavali práve na to," uviedol pre novinárov v Pentagóne generál Votel.

Jeho vyjadrenie prišlo deň po tom, ako americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo oznámil, že Spojené štáty zrušia "dohodu o priateľstve" s Iránom z roku 1955.

John Bolton, poradca prezidenta USA Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť, ktorý je známy svojou výbojnou politikou voči Iránu, minulý týždeň povedal, že Spojené štáty si zachovajú vojenskú prítomnosť v Sýrii aj po tom, ako bude definitívne porazená džihádistická organizácia Islamský štát (IS).

"Neodídeme zo Sýrie, pokiaľ sa budú iránski vojaci nachádzať mimo hraníc Iránu. To zahŕňa aj iránske zástupné sily a milície," zdôraznil Bolton a zároveň varoval Teherán, že "draho zaplatí", ak ohrozí USA alebo ich spojencov.

"Dovoľte, aby som to vysvetlil: Sledujeme vás a pôjdeme po vás," citovala Boltona spravodajská stanica France 24.

Trumpova administratíva, ktorá je blízka Saudskej Arábii a Izraelu - hlavným regionálnym rivalom Iránu -, tohto roku odstúpila od iránskej jadrovej dohody a prisľúbila oslabiť vplyv Iránu v Sýrii, Jemene a Iraku.