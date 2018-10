Erdogan nemieni čakať večne na prijatie Turecka do EÚ

Turecký prezident opäť uvažuje o referrende o vstupe do Európskej únie.

4. okt 2018 o 21:55 SITA

ANKARA. Turecký autokratický prezident Recep Tayyip Erdogan sa vo štvrtok opäť vrátil k svojmu staršiemu nápadu, že by sa v jeho krajine malo usporiadať referendum o tom, či jej občania chcú, alebo nechcú smerovať a vstúpiť do Európskej únie.

Erdogan nemieni čakať večne

Erdogan tento nápad opätovne vytiahol na štvrtkovej medzinárodnej konferencii v Ankare. Ako povedal, Turecko a EÚ by mohli byť jeden pre druhého veľkým prínosom, Ankara však na prijatie do únie nemieni čakať večne.

"Ak to pôjde aj ďalej tak, ako doteraz, s touto mentalitou, potom toto sú titulky pre zajtrajšie noviny: Našou povinnosťou je potom možno obrátiť sa na 81 miliónov (počet obyvateľov Turecka) a uvidíme, ako týchto 81 miliónov ľudí rozhodne," vyhlásil Erdogan.

Prístupové rokovania od roku 2005

Turecký prezident sa pritom referendom o smerovaní do EÚ podľa analytikov vyhráža najmä Bruselu, keďže je presvedčený, že väčšina občanov zahlasuje proti EÚ - okrem iného preto, že proti nej aj sám dlhodobo agituje.

Turecko začalo prístupové rokovania v roku 2005, už v začiatkoch však malo vo viacerých prístupových kapitolách vrátane oblasti ľudských práv výrazné medzery a tie sa v posledných rokoch ešte prehĺbili.

Druhým problémom bolo už od začiatku prístupových rokovaní to, že viacerí vplyvní európski hráči boli jednoznačne proti prijatiu Turecka, a to bez ohľadu na to, či Ankara požiadavky EÚ splní, alebo nie.