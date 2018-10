Bývanie na ulici bude v Maďarsku priestupkom

Maďarská vláda tvrdí, že ani jeden z bezdomovcov nemusí bývať na ulici.

3. okt 2018 o 21:56 TASR

BUDAPEŠŤ. Bývanie na verejných priestranstvách bude v Maďarsku od 15. októbra tohto roka priestupkom, za ktorý bude polícia bezdomovcov stíhať.

Spravodajský server Napi.hu v stredu uviedol, že podľa vládneho nariadenia bude musieť byť hnuteľný majetok ľudí bez domova dočasne uskladnený a majetok, ktorý nemožno uskladniť, bude zlikvidovaný.

Server sa odvoláva na nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku, podľa ktorého v prípade, že sa bezdomovec na úrade prihlási o svoje veci, bude musieť dostať úhradu za zlikvidovaný majetok. Z úhrady však odrátajú poplatky za uskladnenie a likvidáciu, ktorú budú mať na starosti samosprávy.

Nariadenie podľa Napi.hu generuje množstvo administratívnych úkonov.

Server podotýka, že politici vládneho bloku Fidesz-KDNP zdôrazňujú, že sociálne zariadenia majú dostatok kapacít a že ani jeden z bezdomovcov nemusí bývať na ulici. Ľavicový denník Népszava informoval, že spolu s útulkami otvorenými v zimnom krízovom období je k dispozícii takmer 11 200 lôžok, ľudí bez domova je však dvojnásobne až trojnásobne viac.

Príslušnú novelu priestupkového zákona schválili poslanci parlamentu 20. júla. V priestupkovom konaní môžu trestať bezdomovcov nariadením verejnoprospešnej práce v prípade, že v priebehu 90 dní štvrtýkrát odmietnu výzvu na opustenie verejného priestranstva. V ojedinelých prípadoch ich môže súd poslať aj do väzenia.

Fidesz-KDNP v júni presadil do ústavy zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdí, že toto opatrenie má slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov. Zneužívaniu verejných priestranstiev by štát a samosprávy mali zabraňovať v zmysle ústavy tým, že by zabezpečili pre ľudí bez domova ubytovanie.

Fidesz šíri strach a nenávisť, vyhlásila opozícia, ktorá opatrenie voči bezdomovcom označila za nekresťanský krok.