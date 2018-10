Rusko schválilo dôchodkovú reformu

Reforma predpokladá postupné zvyšovanie odchodu do dôchodku o päť rokov.

3. okt 2018 o 13:20 TASR

MOSKVA. Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, v stredu schválila zákon o dôchodkovej reforme, ktorá predpokladá postupné zvyšovanie odchodu do dôchodku o päť rokov - na 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy.

Ako informovala agentúra Interfax, za tento zákon hlasovalo 149 senátorov, proti sa vyslovili piati a traja sa hlasovania zdržali.

Pri budove Rady federácie sa v stredu konalo zhromaždenie odporcov dôchodkovej reformy. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy sa na proteste zúčastnilo asi 70 ľudí.

Ako jednotlivec protestoval aj líder Ľavicového frontu Sergej Udaľcov, ktorý sa v rozhovore s novinármi sťažoval, že v Rusku je málo ľudí ochotných chodiť na demonštrácie.

V okolí budovy hornej komory parlamentu hliadkovali desiatky policajtov, uviedlo Echo Moskvy s tým, že policajti nezasahovali.

Návrh zákona o dôchodkovej reforme predložila ruská vláda v polovici júna tohto roku. Navrhovala v ňom postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, pričom u žien malo ísť o vek 63 rokov a muži mali odchádzať do dôchodku vo veku 65 rokov. Tieto návrhy vyvolali kritiku opozície a masové protesty občanov. Prezident Vladimir Putin následne predložil návrhy zmien, ktoré schválila najprv dolná komora parlamentu, Štátna duma, a v stredu aj Rada federácie.

Dôchodková reforma v Rusku by mala byť spustená v roku 2019 a dokončiť by sa mala do roku 2034.