Putin sa v Kremli stretol so srbským prezidentom Vučičom

2. okt 2018 o 19:19 TASR

Ruský prezident Vladimir Putin sa v Kremli stretol so svojím srbským náprotivkom Aleksandarom Vučičom.(Zdroj: TASR/AP)

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok v Kremli stretol so svojím srbským náprotivkom Aleksandarom Vučičom, ktorý je na pracovnej návšteve Ruska.

Lídri hovorili o ďalšom rozvoji rusko-srbských vzťahov, ako aj o aktuálnych problémoch regionálnej a medzinárodnej politiky.

Rozhovory sa konajú v čase zvýšeného napätia ohľadom otázky Kosova. Vučič pred svojou cestou do Moskvy vyhlásil, že hodlá s Putinom rokovať o situácii v Kosove a požiadať ho o podporu, napísala tlačová agentúra TASS.

Podpora od Putina

Vučič, ktorý pricestoval do Moskvy už v pondelok, svoj zámer rokovať s Putinom oznámil minulú sobotu v reakcii na prítomnosť približne 60 príslušníkov kosovského policajného útvaru osobitného určenia na severe Kosova, kde zabezpečovali krátku návštevu kosovského prezidenta Hashima Thaciho na hrádzi jazera Gazivode.

Vučič v súvislosti s tým uviedol v sobotu armádu do stavu najvyššej bojovej pohotovosti. Minister vnútra Nebojša Stefanovič urobil to isté v prípade srbskej polície.

Na otázku novinárov, či bude - podobne ako svojho času sýrsky prezident Bašár Asad - žiadať Rusko a vojenskú pomoc, Vučič v sobotu odpovedal, že urobí všetko pre to, aby v regióne zachoval mier.

"Som si istý, že od Putina dostaneme podporu tak ako v predchádzajúcom období," citoval Vučiča spravodajský portál Balkaninsight.com.

Vučič po rozhovore s Putinom zdôraznil, že Srbsko nechce byť súčasťou NATO, chce však zostať vojensky neutrálne.

"Putinovi som povedal, že máme dobré vzťahy so všetkými vojenskými alianciami vrátane NATO. Srbsko sa ale neusiluje o vstup doň, a ani to neplánuje. Srbsko si chce brániť svoju vojenskú neutralitu, a to je dôvod, prečo sa usilujeme o posilnenie našej armády. Musíme byť schopní odraziť akýkoľvek útok na našu krajinu," vyhlásil Vučič.

Vučič je spokojný

Vučič po stretnutí s Putinom vyhlásil pre novinárov, že je s výsledkom rokovania spokojný.

"Dostali sme všetko, čo sme hľadali. Zhodli sme sa na každej záležitosti," povedal srbský prezident pre TASS s tým, že detaily nemôže zverejniť.

Vučič podľa vlastných slov poďakoval Putinovi za podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, čo je pre Belehrad veľmi dôležité.

Vučič zároveň vyzdvihol spoluprácu oboch krajín na medzinárodnej scéne a vyjadril nádej, že Srbsko bude s Ruskom naďalej posilňovať kooperáciu v ekonomickej oblasti.

Srbský prezident na záver stretnutia pozval Putina na návštevu svojej vlasti, ktorá by sa mala uskutočniť ešte tento rok a podľa neho by to bola pre srbský ľud veľká česť.