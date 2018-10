Spojené štáty vyzvali Moskvu, aby prestala s vývojom nových rakiet

Vývoj rakiet 9M729 je podľa USA porušením Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu.

2. okt 2018 o 16:39 SITA

BRUSEL. Veľvyslankyňa USA pri NATO Kay Bailey Hutchison v utorok vyzvala Rusko, aby prestalo s vývojom nových rakiet, ktoré majú byť schopné niesť jadrové hlavice.

Vývoj nového ruského raketového systému 9M729 je podľa Spojených štátov a NATO jasným porušením Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu, ktorú ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan.

"Je čas, aby sa Rusko vrátilo za rokovací stôl a prestalo s porušovaním (zmluvy z roku 1987 - pozn.)," apelovala americká veľvyslankyňa na Rusko. Ak by Rusko s vývojom týchto rakiet neprestalo a tento systém by začal byť funkčný, "potom by sme sa začali zaujímať o spôsoby, ako takúto raketu, ktorá by mohla zasiahnuť niektorú z našich krajín v Európe alebo Amerike, zneškodniť," dodala veľvyslankyňa.