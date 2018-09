Medveď v okrese Vsetín napáchal škody za 23-tisíc korún

K ľudským obydliam ho pred zimou láka bohatá úroda ovocia.

30. sep 2018 o 22:34 TASR

ZLÍN. Medveď v noci na nedeľu potrhal päť oviec a poškodil včelín v českej obci Horní Jasenka, okres Vsetín. Zviera tiež zlomilo čerešňový strom. Škody boli vyčíslené celkom na 23-tisíc tisíc korún (893 eur).

Informoval o tom Český rozhlas (ČRo) s odvolaním sa na policajné zdroje.

Je pravdepodobné, že ide o medveďa, ktorého ľudia v polovici septembra videli v okresoch Vsetín a Zlín. K ľudským obydliam ho pred zimou láka bohatá úroda ovocia. Na výskyt medveďa a roztrhané ovce upozornili mestskí strážnici.

"Prijali sme tiež druhé oznámenie o zničených úľoch a ohradách pre ovce v obci Bystřička vo vsetínskom okrese," uviedla policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková. Oba prípady policajti preverujú.

Medvede sa podľa odborníkov potrebujú pred zimou vykŕmiť, preto zostupujú z lesov do ovocných sadov. Výskyt medveďa v česko-slovenskom pohraničí je však bežný. Zoologička Dana Bartošová z regionálneho pracoviska Správy CHKO Beskydy v Rožnove pod Radhoštěm povedala, že sa v oblasti pohybujú zhruba dva medvede.

"Poškodení majú nárok na náhradu škody, sme teraz na mieste a robili sme šetrenie o pôvodcovi škody," uviedla Bartošová. Udalosť podľa nej súvisí tiež s rozptýleným osídlením Valašska. "Medveď si trúfne k osamoteným chalupám, to bol aj prípad Horní Jasenky," uviedla zoologička.

Ľudia pohybujúci sa v lesoch by si podľa jej slov mali dať pozor a neprechádzať napríklad húštinou. Chovatelia by teraz mali lepšie zabezpečiť svoje hospodárske zvieratá, zatvárať ich na noc či použiť ohradníky. Medvede sa teraz podľa nej budú zrejme ešte v oblasti pohybovať a hľadať si potravu až do začiatku zimy.