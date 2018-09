Grécko zasiahol stredomorský hurikán Zorba

Na mnohých miestach vypadol prúd.

29. sep 2018 o 12:18 ČTK

PIREUS. Juhozápad gréckeho polostrova Peloponéz zasiahol v sobotu ráno stredomorský hurikán Zorba.

Najskôr sa oprel do malých prístavných mestečiek Pylos a Methoni, informovala agentúra DPA. Na mnohých miestach vypadol prúd, pobrežná stráž zrušila všetky trajektové spojenia medzi prístavom Pireus a ostrovmi Mykonos, Santorini, Rhodos a Kos.

Búrku Zorba meteorológovia charakterizujú ako takzvaný medikán, teda stredomorskú obdobu tropického hurikánu. Pozorovatelia hovoria o silných vlnách a vetre o sile deviatich až desiatich stupňov v oblasti miest Pylos a Methoni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Správy o zranených sa zatiaľ neobjavili, miestne úrady vyzvali turistov, aby na ulicu vychádzali len v najnutnejších prípadoch.

Medikán by sa mal v najbližších 48 hodinách posunúť smerom na severovýchod. Meteorológovia dúfajú, že Zorba prechodom cez pevninu stratí na sile. Potom by mohol vsiaknuť suchý vzduch a pomaly sa rozplynúť. Odhadujú, že počasie by sa mohlo zlepšiť po nedeľňajšej noci.

Medikány sa v Stredomorí objavujú len raz až dvakrát ročne, a to najmä na jeseň, keď býva more ešte relatívne teplé. Tento dostal meno podľa filmu Grék Zorba, pretože pripomína búrlivý rytmus hudby, ktorá snímku preslávila po celom svete.