Šéf nemeckej diplomacie vyzýva OSN na reformu Bezpečnostnej rady

Heiko Maas žiada spoluprácu na báze medzinárodných dohôd a medzinárodného spoločenstva.

28. sep 2018 o 18:40 TASR

NEW YORK. Za posilnenie Organizácie Spojených národov (OSN) a za reformu jej Bezpečnostnej rady sa v piatok na pôde Valného zhromaždenia OSN dôrazne vyslovil šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.

Podľa jeho názoru sa Bezpečnostná rada OSN od roku 1945 sotva zmenila, aj keď sa počet obyvateľov na planéte strojnásobil a počet členov OSN zvýšil takmer štvornásobne.

"Mali by sme preto prestať krútiť sa v kruhu a konečne začať so skutočnými rokovaniami o reforme, tak ako to dlhý čas chce veľká väčšina členských štátov," citovala z pripraveného textu Maasovho vystúpenia tlačová agentúra DPA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nemecko žiada reformu

Prečítajte si tiež: Svetoví štátnici sa zaviazali, že nebudú tolerovať násilie v misiách OSN

Súčasná štruktúra Bezpečnostnej rady OSN, v ktorej majú piati stáli členovia - Čína, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia a USA - právo veta a v ktorej sa popri nich strieda s dvojročnou periodicitou ďalších desať krajín so štatútom nestáleho člena, pochádza ešte z obdobia studenej vojny.

Nemecko, ktoré sa podobne ako Brazília, India či Japonsko už niekoľko rokov usiluje o štatút stáleho člena grémia, bude od januára po dva roky nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN.

Maas sa v prejave v New Yorku vyslovil za spoluprácu na báze medzinárodných dohôd a spolupráce medzinárodného spoločenstva. "Veríme OSN, pretože cezhraničná kooperácia zmenila náš osud v lepší," podčiarkol.

Nepriama narážka na Trumpa

Nepriamo reagoval šéf nemeckej diplomacie aj na utorkové vystúpenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom sa vyjadril proti ideológii globalizmu a za doktrínu patriotizmu podčiarknúc, že sa Spojené štáty nikdy nezrieknu suverenity.

Heiko Maas v nepriamej reakciii konštatoval, že medzi multilateralizmom a suverenitou niet protirečenia.

Naopak: Vo svete, ktorý stojí pred obrovskými globálnymi problémami, možno suverenitu zachovať len cestou spolupráce, mienil.