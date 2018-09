Obťažovanie a alkoholické večierky môžu pochovať Trumpovho nominanta

Sudca nemusí prejsť Senátom.

28. sep 2018 o 14:33 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Uznávaná akademička Christine Blasey Fordová od začiatku priznávala, že o svojom traumatizujúcom zážitku nikdy nechcela verejne rozprávať. „Nie som tu preto, že by som chcela. Som vystrašená,“ povedala pred senátnym výborom pre spravodlivosť hlasom trasúcim sa od emócií.

„Som tu, pretože verím, že je mojou občianskou povinnosťou povedať vám, čo sa mi stalo, keď sme ja a Brett Kavanaugh boli na strednej škole,“ vyhlásila pred senátormi podľa CNN.

A potom faktograficky opísala, ako ju na jednej párty v roku 1982 muž, ktorého americký prezident Donald Trump posiela na Najvyšší sud, spolu s kamarátom natlačili do izby, priľahli ju, pokúšali sa ju vyzliecť, dotýkali sa jej, pričom jej zakrývali ústa, aby nemohla kričať. Obaja boli podľa nej opití.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nakoľko si je Fordová istá, že jedným z nich bol práve Kavanaugh, spýtal sa jej jeden z demokratických senátorov. „Na sto percent," odpovedala psychologička.

A najsilnejší moment? „V pamäti mi navždy ostane ten hrozitánsky smiech oboch, ako sa zabávali na môj úkor," vyhlásila a postupne opísala, aké má doživotné následky.

Trpí napríklad klaustrofóbiou a trvala na tom, že na dome musí mať dvoje vstupných dverí. Aby sa nič podobné už neopakovalo.

Nudný súboj o Najvyšší súd

Prečítajte si tiež: Potraty i zbrane. Trumpov krok môže zmeniť Ameriku na desaťročia

Vymenovanie sudcu Najvyššieho súdu býva síce dôležitou, ale z pohľadu verejnosti nie veľmi zaujímavou udalosťou. Je bežné, že prezident si vyberie niekoho s podobným zmýšľaním, ale spravidla ide o uznávaného odborníka, s ktorým v zásade nemajú problém ani na druhej strane politickej barikády.

Americký Najvyšší súd sa skladá z deviatich sudcov vymenovaných doživotne. Okrem bežných prípadov vykladá aj ústavu.

Trump dostal možnosť navrhnúť už druhého sudcu. Ak by mu Kavanaugh prešiel, naklonila by sa rovnováha na súde smerom ku konzervatívnym postojom a hovoriť by sa mohlo napríklad o zákaze interrupcií alebo o ďalších ideologických otázkach.

Napriek tomu vo chvíli, keď Trump prišiel s menom Kavanaugh, veľký odpor nevzbudil. Išlo o známeho konzervatívca, no proti nemu ako sudcovi neboli zásadné výhrady. Až kým opoziční demokrati neprišli s tým, že majú svedectvá žien, ktoré vraj v mladosti sexuálne zneužíval.