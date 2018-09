Analytička: Za populistov v strednej Európe môže aj Západ. Nepomohol, keď mal

V Únii sa už zrútil pilier dôvery.

28. sep 2018 o 15:31 Matúš Krčmárik

Ruth Ferrerorová Turriónová je profesorkou európskych štúdií na madridskej Univerzite Complutense. Takmer dve desaťročia sa zaoberá aj skúmaním politiky v strednej Európe. V súčasnosti pôsobí aj v rámci programu Think Visegrad v pražskom Ústave medzinárodných vzťahov. Rozhovor vznikol na Ekonomickom fóre v poľskej Krynici.

V strednej Európe sa často hovorí o migračnej kríze, no vy tvrdíte, že žiadna migračná kríza neexistuje. Čo tým myslíte?

„Niektorí politici sa snažia migračnú otázku prezentovať ako hrozbu pre spoločnosť, ale treba sa pozrieť na celkové počty ľudí, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more alebo cez Turecko. Tento rok ich nie je oveľa viac ako 50-tisíc. Najväčšie počty ľudí prichádzali v roku 2015, ale to sa už výrazne zlepšilo.

Väčšinou ide o zmiešaný prílev ľudí, kde sa stretávajú ekonomickí migranti s utečencami, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu. Preto hovorme skôr o kríze zvládania tohto prílevu.

Krajiny neboli pripravené na také množstvo žiadateľov o azyl, ako prišlo v roku 2015. Otvorili sme dublinský systém a to využili niektoré politické strany na získanie nových hlasov tým, že sa snažia vystrašiť spoločnosť."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Platí to aj pre strednú Európu?

"Slová o migračnej kríze nie sú pravdivé ani v strednej Európe, keďže aj tieto krajiny sa snažia získať pracovníkov zo zahraničia. Ich ekonomiky to potrebujú. Migráciu nazývam nevlastným dieťaťom globalizácie, lebo pri spájaní sveta na to nikto nemyslel a je to jeden z dôsledkov globalizácie."

Mnoho ľudí v strednej Európe má pocit, že ak príde priveľa moslimov, zmení sa miestna kultúra. Rozumiete týmto obavám?

Prečítajte si tiež: Európu sme raz ochránili, chránime ju aj teraz, verí maďarský poslanec

„Keď hovoríme o Európskej únii, nehovoríme o kultúre, ale o sústave inštitúcií. Táto sústava je založená na konkrétnych hodnotách – na právnom štáte, na obrane ľudských práv, na mieri. Je hlúposťou v tomto kontexte hovoriť o boji kresťanstva s islamom, spomínať na turecké vpády. O tomto Európska únia nie je, ona hovorí o dodržiavaní hodnôt, ktoré sú základom európskych zmlúv.

V strednej Európe nie sú takmer žiadni moslimovia, napriek tomu sa tu politici zameriavajú na protiislamskú politiku a spájajú moslimských migrantov s terorizmom. Neuznávajú ani moslimské dedičstvo priamo v Európe, do ktorej histórie patrí aj Osmanská ríša. Vyvolávanie konfliktu civilizácií však vedie k vojne, vždy to tak bolo."

Aký prístup by sme teda mali uplatňovať?