Zeman navštevuje kraje, aby tam urážal novinárov, mimovládky a Rómov

Prezident navštevuje len svoje regióny.

27. sep 2018 o 18:19 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Keď prezident Miloš Zeman prichádza do niektorej z českých obcí, sám upozorňuje, že hovorieva provokatívne vety. Tento týždeň prišiel do Kojetína v Olomouckom kraji a dozvedel sa, že miestni sa boja sťahovania nezamestnaných Rómov do ich obce. Rýchlo sa naladil na ich notu.

„Rozhodne nie som priateľom komunizmu, ale za komunizmu museli Rómovia pracovať. Väčšinou pracovali ako kopáči a keď odmietali pracovať, išli do väzenia," zamyslel sa pred občanmi.

„Za komunizmu bol systém, že rómske pracovné čaty viedli sami Rómovia, ktorí mali prirodzenú autoritu, takže keď niekto v tíme nepracoval, vyfackali ho," predniesol pred občanmi podľa webu Seznam Zprávy.

„Je to veľmi humánna metóda a spravidla sa osvedčuje."

„V krajine s vyspelejšou politickou kultúrou by politik vo vysokej funkcii za takéto reči pokojne odstupoval," komentoval Zemanove slová, ktoré nie sú v posledných mesiacoch vôbec ojedinelé, šéfkomentátor webu Aktuálně.cz Jan Lipold.

Motívy sa opakujú, menia sa miesta

Nielen na tento kontroverzný výrok však prezident využil svoju cestu do kraja, kde ho vo voľbách spoľahlivo volili.

Pochválil sa napríklad tým, že je „nepriateľom neziskových organizácií". Osobitne si vybral mimovládku Európske hodnoty a jej šéfa Jakuba Jandu, ktorý ho dlhodobo kritizuje za šírenie proruskej propagandy.

Na ďalšej tlačovke sa zas obul do novinárov. Motívy jeho verejných prejavov sa opakujú, menia sa len miesta, no ani tie už nie tak zásadne.

Už v máji tohto roka prekročil počet Zemanových výjazdov do krajov od roku 2013 číslo 50. Nezastavilo ho ani minuloročné varovanie šéfa Úradu pre dohľad nad hospodárením politických strán, podľa ktorého boli výjazdy súčasťou Zemanovej minuloročnej kampane pred prezidentskými voľbami, najmä keď náklady platia jeho kraje.