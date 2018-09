Armáda Egypta vyzbrojuje beduínov na boj proti Islamskému štátu

Armáda verejne nepriznala, že beduínov používa ako bojovú silu.

27. sep 2018 o 10:57 SITA

KÁHIRA. Egyptská armáda začala vyzbrojovať beduínov v severnej a centrálnej časti Sinajského polostrova a necháva ich hliadkovať na území, ktoré sa nachádza uprostred dlhoročných bojov medzi egyptskými ozbrojenými silami a miestnou odnožou extrémistickej skupiny Islamský štát.

Beduíni tvrdia, že vďaka znalostiam oblasti majú v rámci vojenskej kampane výhodu pred militantmi.

Beduíni bojujú dobrovoľne

"Musíme to urobiť. Je našou povinnosťou udržať ľudí v bezpečí pred teroristami, ktorí nás zabíjali," vyjadril sa pre agentúru The Associated Press (AP) prostredníctvom telefónu beduín Ibrahim Abú-Sefira, ktorý s ďalšou desiatkou mužov pôsobí na stanovišti v hornatej oblasti na severe Sinaja, kde militanti skladujú zbrane a zariadenia.

AP komunikovala s viacerými beduínmi, ktorí sa vyjadrili, že sa na kampani zúčastňujú dobrovoľne a bez nároku na odmenu.

Zbrojenie nepriznali

Armáda verejne nepriznala, že vyzbrojuje beduínov a používa ich ako bojovú silu.

Tvrdí, že s ňou len spolupracujú a poskytujú jej tajné informácie.

Ozbrojené sily boli v minulosti obozretné vo vyzbrojovaní beduínov, keďže medzi nimi dlho panovalo napätie.

Zmena ich postoja je zrejme pokusom nakloniť si obyvateľstvo na Sinaji viac na stranu vlády.

Egypt sa roky snaží zastaviť povstanie, ktoré na Sinaji vedie odnož Islamského štátu.

Útoky militantov sa zintenzívnili od roku 2013, keď armáda zosadila vtedajšieho egyptského prezidenta Muhammada Mursího.

Armáda vo februári začala rozsiahlu ofenzívu namierenú proti militantom na Sinajskom polostrove a tiež v Delte Nílu a v Líbyjskej púšti.

,V operácii vtedy nasadila aj bojové sily, ktoré zahŕňali aj niekoľko tisícok beduínov. Od februára sa tempo útokov militantov spomalilo.