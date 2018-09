Trump prvý raz podporil dvojštátne riešenie palestínskej otázky

Trump naznačil, že podporí čokoľvek, na čom sa strany konfliktu dohodnú.

26. sep 2018 o 22:10 SITA

NEW YORK. Americký prezident Donald Trump prvýkrát od nastúpenia do funkcie podporil dvojštátne riešenie ako najlepší spôsob vyriešenia konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Vyjadril sa tak v stredu na pôde OSN v New Yorku, kde sa stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Trump pred novinármi povedal, že dva štáty - Izrael a jeden palestínsky - "budú fungovať najlepšie".

V minulosti bol jeho postoj v tejto záležitosti nejasný a naznačil, že podporí čokoľvek, na čom sa strany konfliktu dohodnú, vrátane jednoštátneho riešenia, na základe ktorého by sa palestínske územia stali súčasťou Izraela.

"Páči sa mi dvojštátne riešenie," povedal v stredu Trump.

"To by podľa mňa fungovalo najlepšie. To je môj pocit. Vy môžete mať iný pocit. Ale ja si myslím, že dvojštátne riešenie by fungovalo najlepšie," skonštatoval.

Dodal tiež, že jeho dlho očakávaný blízkovýchodný mierový plán by mohol predstaviť v najbližších dvoch až štyroch mesiacoch. Presný dátum však neuviedol.