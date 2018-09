Bola to chyba, povedal Babiš o zaslaní textu do Lidových novin

Nie je pravda, že ich ovplyvňujem, vraví český premiér.

26. sep 2018 o 20:16 ČTK

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš považuje za chybu, že jeho asistentka odoslala do redakcie Lidových novin text, ktorý podporoval jeho stanovisko v otázke sýrskych sirôt. Uviedol to v rozhovore pre Frekvenciu 1.

Denník, ktorý patrí do zvereneckého fondu predsedu vlády, sa preto chystá opustiť niekoľko novinárov vrátane známej reportérky Petry Procházkovej. Dôvodom sú obavy z politického ovplyvňovania obsahu Lidových novin.

"Bola to chyba, ale my žiadame o zverejnenie v názoroch aj iné denníky. Problém je, že tam je vlastne to kvázi-vlastníctvo, ktoré ale nie je vlastníctvo cez ten zverenecký fond," uviedol Babiš.

"Keby som to dal do iných novín, tak by to bolo v poriadku, ale mrzí ma to, nebol to zámer. Nie je pravda, že ich ovplyvňujem," dodal.

Web Lidovky.cz sporný text, ktorý mu poskytol úrad vlády a ktorý bol podpísaný údajnou lekárkou Taťjanou Horákovou, publikoval minulý týždeň. Stiahol ho po tom, ako sa objavili pochybnosti o existencii autorky i organizácie Medzinárodný detský kríž, ktorej mala šéfovať.

Šéfreaktor Lidových novin István Léko sa neskôr za zverejnenie textu ospravedlnil. "Chcem kategoricky vyhlásiť, že práca novinárov v Lidových novinách a na serveri Lidovky.cz nebola a nebude pod politickým vplyvom," povedal.

Podľa Procházkovej je ale problémom samotný fakt, že do redakcie Lidových novin prišiel z úradu vlády text, ktorý sa nevzťahuje na samotnú činnosť kabinetu.

Spolu s ňou oznámili odchod redaktori zahraničnej redakcie Ivana Milenkovičová a Milan Rokos. Koniec spolupráce s denníkom ohlásil aj fejtonista Martin C. Putna.

Lidové noviny - rovnako ako Mladú frontu Dnes - vydáva vydavateľstvo Mafra, ktoré patrí do skupiny Agrofert. Tú jej vlastník Andrej Babiš vlani previedol do zvereneckého fondu.