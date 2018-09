Podporí teroristov, potrestá spojencov či vyvolá vojnu? Čo môže Trump urobiť s Iránom

Američania vyčítajú Európe podporu Iránu.

27. sep 2018 o 12:03 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď v utorok na generálnom zhromaždení OSN americký prezident Donald Trump hovoril o Iráne ako o najväčšej súčasnej hrozbe pre mier, bolo jasné, že sa tejto témy len tak ľahko nezbaví.

Presadil ju aj ako hlavnú tému stredajšieho zasadnutia Bezpečnostnej rady, ktorému predsedal. A to aj napriek tomu, že v otázke Iránu si nerozumie so svojimi tradičnými spojencami.

Tí totiž naďalej dodržiavajú dohodu o obmedzení iránskeho jadrového programu z roku 2015, od ktorej Spojené štáty odstúpili.

Ako ešte môže Trump zasiahnuť proti Iránu?

Pritvrdzovať sankcie a trestať spojencov

Dohoda z roku 2015 mala obmedziť iránsky jadrový program, aby teokratický režim nebol schopný vyrobiť jadrovú zbraň. Odmenou za to bolo pre Teherán zrušenie väčšiny ekonomických sankcií.

Trumpova vláda od dohody odstúpila s tvrdením, že uvoľnenie sankcií po podpise dohody len posilnilo iránsku armádu, ktorá z toho financuje akcie v Sýrii a popri tom v tajnosti pracuje na jadrovej zbrani.

Nové sankcie, ktoré už Američania zaviedli a chystajú ďalšie, sú v tomto chápaní boli to isté, ako keď sa svet snaží obmedziť tok peňazí pre teroristický Islamský štát.

Nič také sa však nepotvrdilo a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu pravidelne potvrdzuje, že Irán aj po tohtoročnom americkom odstúpení od zmluvy dodržuje jej podmienky.

Dohodou sa riadia aj zvyšné strany a Európska únia, Rusko a Čína už pripravujú plán, ako nové sankcie obísť . Aby napríklad európske firmy mohli nakupovať ropu z Iránu, pričom by neplatili priamo v dolároch, ale akousi formou barteru, za čo by zas Iránci mohli nakúpiť v Taliansku.

Mohla by sa tým obísť americká hrozba, že európske firmy si musia vybrať, či budú obchodovať so Spojenými štátmi alebo s Iránom. Obchod by totiž neprebiehal v peňažnej forme. Samozrejme, tento návrh Američanov pohneval.

“ Vládou navrhovaná taktika zmeny režimu v Iráne je len túžbou a nesprávnym vyhodnotením spravodajských informácií o slabosti iránskeho režimu. „ Signatári otvoreného listu Trumpovi

„Som veľmi sklamaný z plánu Európskej únie,“ povedal šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. „Toto je jedno z najviac kontraproduktívnych opatrení pre regionálny a globálny mier, aké sa dajú vymyslieť.“

„Pokračovaním príjmov pre režim upevňujete pozíciu Iránu ako hlavného štátneho sponzora terorizmu,“ odkázal Európe s tým, že „skorumpovaní ajatolláhovia a Revolučné gardy sa dnes ráno museli smiať“.

Trump preto už v OSN avizoval nové sankcie voči režimu. Výsledkom má byť to, že iránska ekonomika začne kolabovať a začnú sa množiť protesty podobné tým, ktoré sa v Iráne odohrávali začiatkom tohto roka.

Dosiahnuť rokovania s Iránom

Trump sa pred rokom na pôde OSN vyhrážal zničením severokórejskému režimu, v júni sa stretol s diktátorom Kim Čong-unom a v utorok ho už v prejave chválil za dosiahnutý pokrok. Je niečo podobné možné aj pri Iráne?

„Som si istý, že je to milý muž,“ napísal Trump v tweete pred prejavom v OSN o iránskom prezidentovi Hassanovi Ruhánimu. V New Yorku sa s ním však nestretol.

Trump naznačuje, že je ochotný sa stretnúť prakticky s kýmkoľvek a veľmi verí vo svoje vyjednávacie schopnosti.