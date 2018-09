Labouristi možno presadia nové referendum. Čo sa vlastne budú pýtať?

Všetko je možné, odhlasovali labouristi.

26. sep 2018 o 15:31 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Ako keby tie dva roky rokovaní o podmienkach britského odchodu z Európskej únie nepriniesli dosť komplikovaných sporov.

S väčším či menším úspechom sa vyriešili spory o sume za odchod, prišiel náznak dohody o hranici s Írskom či o ochrane práv občanov. Stále však ostáva mnoho otázok nezodpovedaných.

Teraz sa zdá, že to všetko mohlo byť zbytočné. Dohoda je síce ďaleko, no už aj v Bruseli si čoraz viac uvedomujú, že aj keby ju budúci týždeň uzavreli, britská vnútropolitická situácia môže spôsobiť, že rokovania sa začnú nanovo.

„V najbližších mesiacoch sa musí na národnej aj európskej úrovni zintenzívniť príprava na neistú situáciu v súvislosti s výsledkom rokovaní a ratifikáciou možnej dohody,“ píše sa v uniknutom dokumente, ktorý dostali veľvyslanci členských štátov pri Európskej únie a ktorý zverejnil denník Guardian.

Britská vláda totiž trvá na návrhoch, ktoré premiérka Theresa Mayová predstavila ešte v júli a ktoré európski lídri pred týždňom v Salzburgu jednoznačne odmietli.

Opoziční labouristi si zas v utorok odhlasovali, že ak parlamentom neprejde vládou vyrokovaná dohoda, budú žiadať predčasné voľby, prípadné nové referendum. A, samozrejme, o Mayovej návrhoch už teraz hovoria, že sú pre nich neprijateľné.

Potom je možné všetko

Mayovej vláda má síce krehkú väčšinu v parlamente, no tá sa opiera aj o nespokojencov priamo v jej Konzervatívnej strane a z nevyspytateľných severoírskych unionistov.

Stačí, ak by labouristi presvedčili niekoľkých odporcov brexitu spomedzi konzervatívcov, na svoju stranu by získali ďalších opozičných poslancov a dohodu by zablokovali. Na druhej strane aj medzi labouristami sú zástancovia brexitu či poslanci z oblastí, kde ľudia v roku 2016 hlasovali za britský odchod.

Ak by sa labouristom podarilo dosiahnuť odmietnutie dohody, potom je už možné všetko, ako si v pláne ďalších politických krokov odhlasovali na sneme labouristi v utorok.

Prvou možnosťou je, že by odstúpila Mayová a konali by sa predčasné voľby. Ak by sa labouristi dostali k moci, oni by viedli rokovania s Bruselom a začali by sa prakticky nanovo.

„Mali by sme ísť do volieb s odkazom, že si budeme ctiť rozhodnutie ľudí v referende alebo nemôžeme odísť za súčasných okolností,“ povedala pre Euractiv hovorkyňa labouristov pre zahraničnú politiku Emily Thornberryová. Ona, rovnako ako väčšina labouristov odmieta predstavu, že by Británia o pol roka odišla bez dohody o ďalších vzťahoch.

„Musíme posunúť termín odchodu, obrátiť sa na Európou a povedať, prišli dospelí, sadnime si a hovorme spolu,“ vyhlásila.

Počkajú na nás?

Ak by aj po odmietnutí dohody predčasné voľby vládnuci konzervatívci odmietli, labouristi sa zrejme pokúsia vyvolať nové referendum. Tu však veľmi tlačí čas.