Premiérka Nového Zélandu priniesla do OSN trojmesačnú dcéru

Jacinda Ardernová je prvým lídrom, ktorý sa krátko pred prejavom v OSN hral so svojim dieťaťom.

26. sep 2018 o 11:16 ČTK

Jacinda Ardernová prišla do OSN so svojou trojmesačnou dcérou. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorá vládne svojej krajine s trojmesačnou dcérou po svojom boku, sa o rodičovské radosti podelila i so svetovými štátnikmi počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Podľa médií sa nekonformná politička stala vôbec prvým vystupujúcim lídrom, ktorý sa ešte krátko pred svojim prejavom hral s potomkom.

Dcéru chcela pravidelne kojiť

Ardernová, ktorá sa do úradu premiérky vrátila v auguste šesť týždňov po pôrode vzala dcéru Neve Te Aroha na cestu do New Yorku predovšetkým preto, aby ju mohla pravidelne kojiť.

Odložila ju iba vo chvíli, keď zamierila k rečníckemu pultu k svojmu vôbec prvému vystúpeniu v OSN, v ktorom hovorila o odkaze Nelsona Mandelu.

O dieťa sa počas prejavu staral premiérkin partner Clarke Gayford, ktorý ju na šesťdennej ceste sprevádza.

Novozélandská premiérka médiá uistila, že cestovné výdavky hradia z rodinných, nie zo štátnych peňazí.

Signál do budúcnosti

Ardernová zároveň dúfa, že podobné veci, nebudú v budúcnosti vzbudzovať zmiešané reakcie a stanú sa normálnou súčasťou života.

Novozélandská „prvá dcéra“ vraj väčšinou zostáva doma na Novom Zélande a s matkou cestuje iba v nutných prípadoch, lebo je to kvôli kojeniu veľmi praktické, dodala Ardernová.

V júni sa stala jednou z prvých političiek, ktorá porodila v premiérskej funkcii.