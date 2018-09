Ľudia sú dnes na problém sexuálneho zneužívania oveľa citlivejší, myslí si František

Sexuálne zneužívanie sa podľa Františka dá nájsť v akomkoľvek prostredí, ale jeho výskyt v cirkvi je oveľa horší.

26. sep 2018 o 9:37 TASR

TALINN, VATIKÁN. Pápež František sa domnieva, že je nespravodlivé, keď sa súčasné morálne štandardy uplatňujú na utajovanie prípadov sexuálneho zneužívania, ktoré sa udiali v katolíckej cirkvi v minulosti.

Agentúra AP uviedla, že pápež neospravedlňoval konanie cirkvi, ktorej hodnostári ututlávali prípady pohlavného zneužívania. Toto ich konanie označil za dôkaz "skazenosti", ktorá podľa jeho slov veľmi poburuje veriacich.

Uviedol tiež, že prípady sexuálneho zneužívania boli v minulosti utajované "doma i inde v spoločnosti".

Prečítajte si tiež: Pápež sľúbil, že zakročí proti zneužívaniu. Čas beží, pripomínajú Františkovi

Podľa pápeža je však nespravodlivé posudzovať utajovanie pohlavného zneužívania v cirkvi, ku ktorému došlo v minulosti, podľa súčasných morálnych štandardov. Svoje slová vysvetlil tým, že súčasníci sú na problém sexuálneho zneužívania oveľa citlivejší.

Podobne nespravodlivé je podľa pápeža i posudzovanie nútenej konverzie domorodého obyvateľstva počas koloniálnej éry či používanie trestu smrti v minulosti.

Podľa agentúry Vatican News pápež vyhlásil, že by bolo "obludné" už len to, keby sa čo len jeden jediný kňaz bol dopustil pohlavného zneužívania. Sexuálne zneužívanie sa podľa Františka dá nájsť v akomkoľvek prostredí, ale jeho výskyt v cirkvi je oveľa horší, pretože kňazi by mali "privádzať maličkých k Bohu". O tomto nemôže byť žiadna diskusia, zdôraznil pápež.

František dodal, že keď si cirkev uvedomila, že je nutné bojovať s problémom pohlavného zneužívania v prostredí cirkvi, podnikla významné opatrenia.

Najnovší vývoj v škandále okolo pohlavného zneužívania v cirkvi pápež komentoval pred novinármi v noci na stredu na palube lietadla, ktorým sa vracal do Vatikánu z apoštolskej návštevy pobaltských štátov Estónska, Litvy a Lotyšska.