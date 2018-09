Nemecká vláda sa dohodla v spore okolo odvolaného šéfa tajnej služby

Šéfa Spolkového úradu pre ochranu ústavy odvolali pre postoje k otázke pravicového extrémizmu.

23. sep 2018 o 22:55 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BERLÍN. Nemecká vládna koalícia sa dohodla v spore okolo odvolaného šéfa tajnej služby, ktorý podnietila otázka jeho odvolania a neskôr menovania do funkcie námestníka ministra vnútra.

V nedeľu to oznámil minister vnútra Horst Seehofer.

Politik uviedol, že sa Hans-Georg Maassen stane "špeciálnym poradcom" rezortu vnútra "pre európske a vnútorné záležitosti".

Dôvodom odvolania Maassena z postu šéfa Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktoré iniciovala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), boli kontroverzie, ktoré sa v posledných týždňoch objavovali v súvislosti s jeho postojmi k otázke pravicového extrémizmu.

Viacerí koaliční politici spochybňovali jeho nestrannosť a vyjadrovali obavy, že môže mať v niektorých ohľadoch blízko ku krajnej pravici a k protiimigrantskej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Koalícia sa v utorok dohodla, že Maassena z čela BfV odvolá a vymenuje ho za námestníka ministra vnútra, čo technicky vzaté znamená, že by v rámci hierarchie vo vláde dokonca povýšil. Toto rozhodnutie sa stretlo s odporom a líderka SPD Andrea Nahles preto vyzvala koalíciu k prerokovaniu dohody.

Maassen, ktorý bol vo funkcii šéfa tajnej služby od roku 2012, sa dostal do centra politickej debaty najmä po nedávnych násilnostiach vo východonemeckom Chemnitzi. Po tom, čo hovorca kancelárky Steffen Seibert vyhlásil, že v meste a aj inde v Nemecku dochádza k "honom na cudzincov", Maassen vystúpil s tým, že on o žiadnych takýchto honoch nevie. Následne sa začali množiť informácie, podľa ktorých by mal mať blízko k AfD, čo on sám rozhodne popiera.

Práve AfD sa spomedzi nemeckých parlamentných strán Maassena najviac zastávala, ďalšieho silného zástancu mal práve vo vplyvnom ministrovi vnútra Seehoferovi a jeho Kresťanskosociálnej únii Bavorska (CSU).