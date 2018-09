Rusko v kauze zostrelenia lietadla neprijalo zistenia Izraela

Moskva od Izraela žiada, aby začal nové vyšetrovanie incidentu.

21. sep 2018 o 13:07 TASR

TEL AVIV, MOSKVA. Rusko neakceptovalo doterajšie zistenia izraelských vyšetrovateľov, ktorí skúmali okolnosti incidentu z pondelka, keď sýrska protivzdušná obrana omylom zostrelila ruské špionážne lietadlo s 15 vojakmi na palube.

S odvolaním sa na libanonskú televíziu al-Majadín, blízku sýrskemu režimu, o tom v piatok informoval izraelský denník Haarec. Podľa neho Moskva od Izraela žiada, aby začal nové vyšetrovanie incidentu.

Delegácia izraelskej armády pricestovala do Moskvy vo štvrtok, aby sa tam pokúsila zmierniť napätie vo vzájomných vzťahoch, ktoré nastalo po zostrelení ruského lietadla.

Rusi izraelské vysvetlenie odmietli

Izraelská delegácia na čele s veliteľom letectva generálmajorom Amikamom Norkinom predostrela ruským partnerom svoj výklad udalostí z pondelka vrátane informácií, ktoré Izrael mal pred pondelkovým náletom na vládne ciele v sýrskej provincii Lázikíja, a poskytla aj najdôležitejšie závery svojho doterajšieho vyšetrovania tragického incidentu.

Televízia al-Majadín informovala, že ruská strana odmietla zistenia Izraela, podľa ktorého zodpovednosť za stratu lietadla nesú Rusko a Sýria. Moskva súčasne požiadala Izrael, aby začal nové vyšetrovanie.

Ruské veľvyslanectvo v Izraeli vo štvrtok vo svojom vyhlásení deklarovalo, že konanie posádok lietadiel izraelského letectva nad Sýriou považuje za "nezodpovedné a nepriateľské".

Izraelské lietadlá podľa veľvyslanectva vystavili ruské lietadlo ohrozeniu, čo malo za následok smrť 15 vojakov.

Sýria zostrelila ruské lietadlo

Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube.

K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím.

Ministerstvo obrany podľa agentúry TASS uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.

Podľa ruského ministerstva obrany zodpovednosť za incident nesie Izrael, ktorý Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu.

Ruský prezident Vladimir Putin bol vo svojich vyjadreniach miernejší - denník The Times of Israel napísal, že Putin Izraelu "odpustil", že zavinil zostrelenie ruského špionážneho lietadla, ale izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyzval: "Nedovoľte, aby sa to zopakovalo".