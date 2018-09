Summit lídrov EÚ otázku migrácie nevyriešil, tvrdí Gabrižová

Šéfredaktorka portálu Euractiv: Motivácia vyhnúť sa neriadenému brexitu je pomerne veľká.

20. sep 2018 o 20:03 TASR

BRATISLAVA. Dvojdňový neformálny summit EÚ v Salzburgu otázku migrácie nijakým spôsobom nevyriešil.

Na margo najnovších plánov riešenia migrácie to uviedla šéfredaktorka portálu Euractiv Zuzana Gabrižová.

Registrácia utečencov sa rieši už tri roky

"Tento summit do určitej miery ťahal mantru, ktorá je čiastočne legitímna, a síce, že staráme sa o to, aby manažment vonkajšej hranice fungoval čo najefektívnejšie a najnepriepustnejšie v tom zmysle, aby ľudia, ktorí prichádzajú do EÚ, boli riadne zaregistrovaní. Toto riešime od roku 2015," skonštatovala.

"V tomto kontexte je pomerne bizarné, že hoci práve V4 tento aspekt v reakcii na krízu pretláčala najviac a hovorila, že to má byť stopercentná priorita, tak teraz aj v kontexte návrhu na posilnenie európskeho rozmeru ochrany vonkajšej hranice, a síce právomoci európskej pohraničnej stráže, s tým začína mať problém. Tvrdiac, že to nejakým spôsobom koliduje so suverenitou štátov," uviedla.

To, že Únia vníma veľkú dôležitosť komunikácie s tretími krajinami, je podľa nej logické, keďže bez tejto spolupráce niektoré kroky nie je možné uskutočniť. Dodala však, že to nie je nič, čo by malo migračné toky zastaviť, ale vidí to ako súčasť "skladačky riešení".

Mayovej vraj tvrdý postoj EÚ vyhovuje

Druhou témou rokovaní bolo nájdenie kompromisu v otázke tzv. brexitu medzi EÚ a Britániou. To, či k nemu dôjde, bude podľa Gabrižovej závisieť od politickej vôle na oboch stranách, ale motivácia vyhnúť sa neriadenému brexitu je u oboch pomerne veľká.

"Sú špekulácie o tom, že pre (britskú premiérku) Theresu Mayovú je lepšie, ak v tomto štádiu naráža na tvrdý odpor zo strany EÚ, čo môže istým spôsobom posilniť jej pozíciu v rámci Konzervatívnej strany," uviedla Gabrižová.

"Myslím si, že oproti minulým týždňom sa pravdepodobnosť toho neriadeného brexitu trochu znížila. Stále ale platí, že tá možnosť tu reálne je a obe strany s ňou v istom zmysle pracujú," dodala.

Lídri EÚ sa vo štvrtok v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky.

V otázke migračnej politiky sa lídri zhodli na tom, že prílev migrantov do Európy môžu znížiť posilnením ochrany vonkajších hraníc a spoluprácou s Afrikou.