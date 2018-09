V indickom lietadle poklesol tlak. Ľudia mali bolesti, niektorí krvácali

Lekárske ošetrenie potrebovalo 30 pasažierov.

20. sep 2018 o 12:11 SITA

NAÍ DILLÍ. Lietadlo spoločnosti Jet Airways sa muselo vo štvrtok vrátiť späť do Mumbaja po tom, čo sa desiatky pasažierov začali sťažovať na bolesti uší a krvácanie z nosa v dôsledku poklesu tlaku v kabíne.

Stanovisko aerolínií uvádza, že let 9W697 so 166 pasažiermi a piatimi členmi posádky pristál normálne v indickej finančnej metropole. Lekárske ošetrenie poskytli zdravotníci 30 pasažierom.



Podľa agentúry The Press Trust of India problémy nastali počas stúpania. Cestujúci uviedli, že zo stropových priečinkov vypadli kyslíkové masky.

Boeing 737 letel do Džajpuru, turistickej destinácie a hlavného mesta štátu Radžastan. Vzniknuté problémy sú predmetom vyšetrovania.