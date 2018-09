Spravte nové referendum, vypočula si Mayová od európskych lídrov

Mayová nové referendum odmieta.

20. sep 2018 o 12:15 Matúš Krčmárik

SALZBURG, BRATISLAVA. Európa má mnoho problémov, povedal pre BBC český premiér Andrej Babiš.

„Problémy s Donaldom Trumpom a s jeho clami, sankcie voči Rusku, brexit, migráciu. Pre Európu sú toto náročné časy,“ vyhlásil.

Jeden z tých problémov by sa podľa neho dal vyriešiť veľmi rýchlo. Ak by si Briti zopakovali referendum o odchode z Európskej únie. „Možno ľudia medzitým zmenili názor,“ povedal v rakúskom Salzburgu, kde sa na neformálnom summite stretli lídri členských štátov Európskej únie.

O „v podstate jednomyseľnej“ podpore nového referenda medzi lídrami hovoril aj maltský premiér Joseph Muscat.

V stredu medzi európskych lídrov prišla s desaťminútovým prejavom aj britská premiérka Theresa Mayová, úvahy o novom referende odmietla. „Poviem to veľmi jasne, táto vláda nikdy nebude súhlasiť s novým referendom,“ uviedla.

Zrazu stručný Juncker

Vo štvrtok sa už lídri stretávali bez nej, teda v zostave, v akej budú prebiehať aj oficiálne summity po britskom odchode v marci budúceho roka.

„Bolo to zaujímavé, slušné, nebola agresívna. Robí si svoju prácu,“ povedal stručne o Mayovej prejave väčšinou zhovorčivý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Mayová namiesto úvah o novom referende lídrov vyzvala, aby hľadali možnosti dohody o budúcich vzťahoch, ináč Británia odíde bez nej. Brusel však odmieta Mayovej návrh z leta, podľa ktorého by Británia prebrala kontrolu nad migráciou, no ostala by súčasťou vybraných častí voľného trhu a dodržiavala by len niektoré európske regulácie.

„Británia si nemôže vyberať časti členstva v Európskej únii, ktoré jej vyhovujú,“ vyhlásil po Mayovej prejave francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Dúfam, že ostaneme jednotní, 27 štátov s jedným postojom. Po druhé, dúfam, že nájdeme dohodu, a tú musíme poznať do novembra.“