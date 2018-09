Pellegrini a Babiš upravili svoje vyjadrenia ohľadom posilnenia Frontexu

Babiš v Košiciach Frontex označil za zbytočný a nepotrebný.

19. sep 2018 o 22:35 SITA

SALZBURG. Mali by sme podporiť akékoľvek riešenie, vďaka akému bude lepšie chránená vonkajšia hranica Európskej únie.

Pokiaľ ide o agentúru Frontex, ten by nemal nahradiť suverenitu jednotlivých krajín, ale byť doplnkovým riešením.

Premiér Peter Pellegrini to uviedol pred spoločnou večerou lídrov Európskej únie v Salzburgu. Spresnil tak vyjadrenia z pondelka.

Vtedy po spoločnom zasadnutí slovenskej a českej vlády premiér ČR Andrej Babiš uviedol, že Frontex je zbytočný.

Posilnenie Frontexu

Pred summitom svoje vyjadrenie korigoval aj samotný Babiš.

Posilniť Frontex navrhla Európska komisia, agentúra by mala mať do roku 2020 zhruba 10-tisíc zamestnancov, pričom dnes pre ňu pracuje niekoľko stoviek ľudí. Komisia navrhla posilniť aj kompetencie.

„Aj iné krajiny majú trochu problém, aby to nebolo vnímané ako zásah do ich suverenity. Rozhodovať o tom, ako budú chrániť svoju hranicu, má samotný premiér, minister vnútra, obrany, ale nie Frontex,“ povedal v stredu po koordinačnom stretnutí lídrov Visegrádskej štvorky Pellegrini.

Slovenský premiér sa zároveň vyslovil za to, aby bol Frontex viac aktívny v tretích krajinách, čiže by mohol pomáhať ochraňovať aj vody severoafrických krajín a k tomu by doplnkovo pôsobili aj sily talianskej, gréckej či španielskej stráže, mohlo by to byť dobré riešenie.

„Na V4 dnes nezaznelo absolútne nie posilneniu Frontexu, len musia byť jasne definované úlohy a pôsobnosť zložiek,“ vysvetlil Pellegrini.

Okrem toho sa s českým premiérom Babišom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom a poľským kolegom Mateuszom Morawieckim zhodol, že Únia by mala byť aktívnejšia na severe Afriky, a to nielen diplomaticky, ale aj finančne.

„Ukazuje sa, že dobre investované peniaze v týchto krajinách môžu ešte viac zmierniť tok migrácie do južnej Európy,“ povedal Pellegrini.

Rovnako ostáva v platnosti aj ich postoj k premiestňovaniu migrantov. Akékoľvek prijímanie migrantov môže byť len na báze dobrovoľnosti.

Babiš zobral svoje slová späť

Pred začiatkom summitu svoje vyjadrenie k Frontexu korigoval aj český premiér Andrej Babiš.

V pondelok po rokovaní českej a slovenskej vlády v Košiciach totiž Frontex označil za zbytočný a nepotrebný.

Teraz tvrdí, že si najprv musí vypočuť názory ostatných na fungovanie pohraničnej a pobrežnej stráže.

Stále si myslí, že by bolo lepšie priamo podporovať krajiny, ktoré majú problém s ochranou vonkajšej hranice, než dávať peniaze do tejto európskej agentúry.

Priznal však, že Frontex niečo robí, úlohu organizácie však vidí skôr v koordinácii.

Premiéri a prezidenti krajín EÚ sa dnes a vo štvrtok stretávajú v rakúskom Salzburgu. Hlavnými témami neformálneho summitu sú vnútorná bezpečnosť, migrácia a brexit.