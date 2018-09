Najšialenejší nápad pražských volieb. Od favorita (český zápisník)

Kandidátovi neverí ani vlastný tím.

19. sep 2018 o 10:03 Jindřich Šídlo

Je tu tá doba, kedy vám nikto nemôže dať toľko, koľko vám môže ktokoľvek sľúbiť. Pri obskúrnych stranách a kandidátoch to očakávate – keď ale s na prvý pohľad úplne šialeným plánom vyrukuje favorit volieb v hlavnom meste, mali by ste spozornieť.

Takže: kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík predstavil svoj plán na nový Libeňský most - a je to... je to veľké. A trocha strašidelné.

Aby ste rozumeli: Libeňský most je 90 rokov stará stavba, kedysi elegantná, dopravne dôležitá a spájajúca mestské časti Holešovice s Libeň cez Vltavu.

