Vodič vrazil do davu ľudí pri londýnskej mešite, nešlo o terorizmus

Hospitalizovali najmenej dvoch ľudí, má ísť o islamofóbny čin.

19. sep 2018 o 9:50 (aktualizované 19. sep 2018 o 11:07) ČTK, TASR

LONDÝN. V blízkosti mešity na severozápade Londýna vo štvrti Cricklewood v noci na stredu narazilo auto do chodcov. Hospitalizovali najmenej dvoch ľudí.

Informovala o tom rozhlasová stanica LBC.

Server Express informoval o troch zranených.

Polícia uviedla, že prípad sa stal po konfrontácii štyroch osôb v aute a veľkej skupiny ľudí zo spomínaného zariadenia.

Na mieste bolo počuť komentáre namierené proti moslimom. Ľudia z mešity údajne poškodili auto, ktoré následne zrýchlilo, vrazilo do troch osôb a bez zastavenia ušlo. Svedkovia označili akt za úmyselný a "islamofóbny".

Posádku auta tvorili traja muži a jedna žena vo veku zhruba 20 rokov. Podľa svedkov konzumovali alkoholické nápoje a zrejme aj drogy.

Podľa jedného zo svedkov, na ktorého sa server odvoláva, bol jeden starší muž prevezený do nemocnice v bezvedomí, zatiaľ čo ďalší dvaja mladí ľudia boli do nemocnice prevezení so zraneniami, ktoré neohrozujú ich životy.

Londýnska metropolitná polícia uviedla, že prípad vyšetruje ako zločin z nenávisti, nie však ako teroristický incident, píše Independent.co.uk.