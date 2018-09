V Maďarsku sa konali protivládne demonštrácie

Opozícia žiada odstúpenie vlády, spravodlivý volebný systém a nové parlamentné voľby.

18. sep 2018 o 19:48 TASR

BUDAPEŠŤ. Niekoľko stoviek priaznivcov maďarskej opozičnej Demokratickej koalície (DK) protestovalo v utorok podvečer na budapeštianskej Ulici ústavy (Alkotmány utca) neďaleko budovy parlamentu, informovalo internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.

Zhromaždenie pod názvom "Do ulíc, európski Maďari!" zvolal v nedeľu na demonštrácii ľavicových strán predseda DK Ferenc Gyurcsány v reakcii na to, že vládny blok Fidesz-KDNP predložil do parlamentu návrh uznesenia proti kritickej správe EP o stave demokracie v Maďarsku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



DK požaduje odstúpenie vlády, spravodlivý volebný systém a nové parlamentné voľby. "Kde je slabý ľud a slabá krajina, tam je silná vláda a moc," povedal v prejave Gyurcsány, podľa ktorého Maďari musia ukázať svoju silu, aby dokázali zvrhnúť vládu premiéra Viktora Orbána, preto by mali vyjsť každý deň do ulíc.

Prečítajte si tiež: Proimigrační poslanci sa chcú pomstiť Maďarom, vyhlásil Orbán pred schôdzou EP

Maďari sa teraz podľa slov Gyurcsánya boja, a to znamená, že je v krajine diktatúra.

Predseda DK oznámil, že jeho strana predloží v parlamente návrh na riešenie vážnych problémov demokracie v Maďarsku uvedených v správe EP.

K protestu DK sa v utorok už oficiálne nepripojili priaznivci Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd), ktorí protestovali proti vláde s DK v nedeľu.