Zeman v novembri vycestuje do Izraela, v Jeruzaleme otvorí Český dom

Český prezident počas návštevy vystúpi aj v izraelskom parlamente.

18. sep 2018 o 16:39 TASR

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman by mal koncom novembra vycestovať do Izraela, kde by sa mal stretnúť s tamojšími vrcholnými predstaviteľmi a zúčastniť sa na slávnostnom otvorení Českého domu v Jeruzaleme.

Vystúpiť by mal tiež v izraelskom parlamente (Knesete). Termín Zemanovej cesty potvrdil riaditeľ zahraničného odboru prezidentskej kancelárie Rudolf Jindrák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zeman navštívi Izrael

Prečítajte si tiež: Českí najvyšší ústavní činitelia rokovali o zahraničnej politike

Ten podľa portálu Novinky.cz uviedol, že český prezident odletí do Izraela v nedeľu 25. novembra a v tejto krajine zostane do 28. alebo 29. novembra. Sprevádzať by ho mala početná politická delegácia.

V nej by nemalo chýbať ani viacero českých ministrov, ktorí spoločne so Zemanom absolvujú stretnutia s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom i premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Český prezident Izrael otvorene podporuje, pričom opakovane vyzýva i na presun českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, pripomenul portál Novinky.cz.

Presun veľvyslanectva

Českí najvyšší ústavní činitelia sa minulý týždeň na schôdzke na Pražskom hrade zhodli na zámere presunúť "v súlade s medzinárodným právom" české veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.

Prvým krokom má byť pritom práve otvorenie Českého domu v Jeruzaleme, ku ktorému dôjde počas Zemanovej návštevy.

Český dom má zastrešiť viaceré české inštitúcie a majú v ňom prebiehať rôzne kultúrne akcie. Na slávnostnú recepciu pri príležitosti jeho otvorenia pozvali 300-400 ľudí.