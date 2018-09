V Mexiku odložili telá do chladiarenského návesu, v márniciach nie je miesto

Hromadenie mŕtvol je výsledkom nárastu násilností v krajine.

18. sep 2018 o 10:00 SITA

MEXIKO. Preplnené márnice v mexickom štáte Jalisco viedli úrady k tomu, aby odložili 157 neidentifikovaných tiel v chladiarenskom návese blízko mesta Guadalajara.

Zápach, ktorý z neho vychádzal, však vyvolal vlnu sťažností od obyvateľov a podnietil kompetentné orgány k vyšetrovaniu.

Pre sťažnosti ľudí žijúcich v okolí náves viackrát premiestnili, z parkoviska pred márnicou ho previezli na iný štátny pozemok a nakoniec na pole za obytnou zónou.

"Toto je ukážka necitlivosti zo strany niektorých štátnych zamestnancov," vyjadril sa minister vnútra v štáte Jalisco Roberto Lopez Lara. Ako dodal, náves odvezú naspäť k márnici a úrady začnú s vyšetrovaním prípadu, aby zistili, kto je zaň zodpovedný.

Ochladenie síce pomáha spomaliť rozklad tiel, ale mnohé mŕtvoly pochádzali z tajných hrobov a už sa rozkladali, uviedli úrady.

Inšpektor z komisie pre ľudské práva v Jaliscu Javier Perlasca sa na margo odloženia tiel v návese vyjadril, že je to "chyba" a nielenže to "obťažuje susedov", ale aj spôsobuje bolesť rodinám obetí. Telá by si podľa jeho slov zaslúžili slušný pohreb.

Miesto v márniciach nemajú v Mexiku vo viacerých štátoch. Štátne i miestne úrady majú problémy s bezprecedentným počtom hromadiacich sa mŕtvol, ktoré sú výsledkom nárastu násilností v krajine.

Len za prvých sedem mesiacov tohto roka úrady v Mexiku zaznamenali 16 339 vrážd, čo je o 17 percent viac ako za rovnaké obdobie vlani. Generálny prokurátor štátu Veracruz uviedol, že už niektoré utajené hroby ani nevyšetrujú, pretože nemajú miesto, kam by mohli telá, ktoré by našli, dať. Perlasca uviedol, že kapacity na odloženie tiel v Jaliscu už prevýšili, keďže úrady "každý deň nachádzajú telá na rôznych miestach, v tajných hroboch, zastrelené na uliciach a podobne".