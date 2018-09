Španielsky premiér chce poslancom zrušiť imunitu

Sánchez prišiel s týmto návrhom v pondelok, keď bilancoval prvých 100 dní svojej vlády.

17. sep 2018 o 14:30 TASR

MADRID. Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez chce navrhnúť zrušenie imunity poslancov a ďalších volených zástupcov a takto obnoviť dôveru ľudí v politiku. Informovala o tom agentúra AP.

Sánchez prišiel s týmto návrhom v pondelok, keď bilancoval prvých 100 dní svojej vlády, ktorá prebrala moc od konzervatívneho kabinetu vedeného Marianom Rajoyom.

Zmena v ústave

Premiér spresnil, že španielskemu parlamentu predloží návrh na príslušnú zmenu v ústave krajiny. Podľa agentúry EFE dodal, že ním navrhovaná ústavná reforma by mohla začať platiť do 60 dní od predloženia do parlamentu.

Španielske médiá však pripomínajú, že vládni socialisti majú v parlamente podporu 84 z celkového počtu 350 poslancov.

Napriek tomu Sánchez vyjadril nádej, že jeho návrh na uľahčenie trestného stíhania politikov si získa podporu poslancov naprieč politickým spektrom a stane sa príkladom, "prejavom empatie a solidarity".

Na pomoc vyzval aj opozíciu

Sánchez sa pri predstavovaní odpočtu svojej vlády obrátil aj na opozíciu, ktorú vyzval, aby pomohla s hlbokými reformami potrebnými v krajine počas nasledujúceho desaťročia. Jeho výzva sa podľa denníka La Vanguardia týka aj návrhu na zrušenie imunity.

Strana Môžeme (Podemos) tento Sánchezov návrh medzičasom podporila, označila ho za "dobrú správu" a pripomenula, že toto opatrenia opakovane navrhovala už v minulosti.

Agentúra AP pripomenula, že nová vláda po nástupe do funkcie prisľúbila vykoreniť v krajine korupciu a zmodernizovať Španielsko. Bola však brzdená chaosom pri tvorbe zákonov a silnou opozíciou.