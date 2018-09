Tajfún Mangkhut zabil na Filipínach a v Číne 69 ľudí

Tajfún zoslabol na tropickú búrku.

17. sep 2018 o 7:24 SITA

HONGKONG. Tajfún Mangkhut si na Filipínach a v Číne vyžiadal už najmenej 69 mŕtvych.

Filipínska polícia informovala, že v pondelok registruje 65 zosnulých, 43 nezvestných a 64 zranených. Čínske úrady hlásia štyroch mŕtvych, ktorých v provincii Kuang-tung zabili spadnuté stromy a trosky domov.



Mnohí z nezvestných na Filipínach sú zlatokopovia, ktorých rodiny sa obávajú, že zahynuli v dôsledku zosuvu pôdy po tom, ako našli úkryt v dedinskej kaplnke v provincii Benguet.



Mangkhut zasiahol sever Filipín v sobotu a v nedeľu sa dostal na juh Číny. Bol to najsilnejší tajfún, ktorý zasiahol Hongkong od roku 1979, pričom sprievodný vietor dosahoval rýchlosť 195 kilometrov za hodinu. V pondelok ráno zoslabol na tropickú búrku a pokračuje ďalej na juh krajiny, kde by mali silné vetry a dážď pretrvávať až do utorka.